Lederwalze kommt zu neuen Ehren

Fritz Lubahns Keller ist noch immer ein Eldorado für Fans der alten Schuhmachertradition. Die alte Lederwalze (rechts) hat er vor Jahrzehnten in Pirmasens an der Deutschen Schuhstraße gekauft und vor wenigen Monaten an Lars Fischer für dessen Café am Borghorster Marktplatz verkauft.

Foto: Dietlind Ellerich/Fritz Lubahn (2)