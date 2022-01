Lernen ohne Lärm und Hektik

Wenn man am ersten Schultag nach den Ferien mit einem Lerntreff startet, dann darf man vielleicht nicht mit dem ganz großen Ansturm rechnen. Das war den Initiatoren zwar bewusst, „aber irgendwann muss man ja anfangen“, sagte Dr. Heinz Hörster von der Familienstiftung. Das neue Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die ohne Lärm und Hektik lernen möchten oder müssen.

Dr. Heinz Hörster von der Familienstiftung, Neele Kötterheinrich (2. von links), und Ines Albers (rechts) begrüßten Fatima Nader, die als erste Schülerin am Montag das Angebot des neuen Lerntreffs wahrnahm.

Wenn man am ersten Schultag nach den Ferien mit einem Lerntreff startet, dann darf man vielleicht nicht mit dem ganz großen Ansturm rechnen. Das war den Initiatoren zwar bewusst, „aber irgendwann muss man ja anfangen“, sagte Dr. Heinz Hörster von der Familienstiftung am Montagnachmittag im Clubraum des TSV Ladbergen in der Sporthalle I.