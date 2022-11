„Lerntreff“ soll in 2022 weiter Fahrt aufnehmen

Die Stiftervollversammlung der Familienstiftung Ladbergen fand jetzt in der Sporthalle I statt. Lothar Molenkamp stellte den Rechenschaftsbericht aus dem Jahr 2021 vor. Die Anwesenden erfuhren laut Pressebericht der Stiftung, dass die Kooperation mit den Erziehungseinrichtungen weiterhin besteht. Aufgrund von Corona fanden 2021 jedoch keine gemeinsamen Sitzungen statt.

Auch die zahlreichen Projekte, die die Familienstiftung unterstützt, litten unter der Coronakrise und konnten nur bedingt stattfinden. Das wichtigste Projekt „Nachhilfe nach dem Bundesteilhabegesetz“ war trotz der erschwerten Bedingungen ein voller Erfolg. Mit der Hilfe von sechs Nachhilfelehrerinnen und -lehrern wurden 944 Unterrichtsstunden erteilt.

Kein Kind ohne Mahlzeit

Für das Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ entstanden 2021 keine Kosten, außerdem gab es für den Stiftungspreis keine Bewerbungen, sodass dieser nicht vergeben wurde. Die offene Sprechstunde „Spricht mein Kind richtig“ hat 2021 nicht mehr stattgefunden.

Dank gab es für alle Stifterinnen und Stifter für ein Spendenaufkommen in Höhe von 16 160 Euro.

Lothar Molenkamp berichtet weiter über die Theateraufführungen in Kindergärten und in der Grundschule, die ebenfalls unterstützt wurden. Das Kinderferienprogramm fand in diesem Jahr viel Zuspruch. Aufgrund der Coronamaßnahmen wurden hauptsächlich Outdoor-Aktivitäten angeboten, die von der Familienstiftung mit rund 2370 Euro bezuschusst wurden.

Wunschbaumaktion

Zum Ende 2021 fand bereits zum fünften Mal die „Wunschbaumaktion“ statt. Auch hier musste das Projekt aufgrund von Corona angepasst werden, sodass die Geschenke zentral beschafft wurden.

Im Rahmen des Projektes „Gemeinsam gegen einsam“ freuten sich zahlreiche alleinstehende Seniorinnen und Senioren über ein kleines Weihnachtsgeschenk.

Im Hinblick auf 2022 erwähnte Lothar Molenkamp, dass das laufende Projekt „Nachhilfe nach dem Bundesteilhabegesetz“ weiterhin höchste Priorität habe und auch die anderen laufenden Projekte in jedem Fall weitergeführt werden sollen. Ebenfalls ist die Kooperation zwischen der Stiftung und den Bildungseinrichtungen ein wesentlicher Bestandteil der Stiftungsarbeit.

„Lerntreff“

Ein neues Projekt mit dem Namen „Lerntreff“ soll in 2022 weiter Fahrt aufnehmen, es hat bereits vollen Erfolg, heißt es im Bericht der Familienstiftung weiter. Im ersten Obergeschoss der Sporthalle 1 haben alle Ladbergerinnen und Ladberger Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von jeweils 16 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit unter Aufsicht in Ruhe zu lernen. Es wurde ein Team aus sechs Fachkräften gebildet. Neele Kötterheinrich organisiert dieses Projekt, das auch in der Zukunft Bestandteil der Stiftungsarbeit sein soll.

Im Anschluss an die Vollversammlung tagte der Vorstand. Jürgen Decker, Hartmut Kotlewski und Neele Kötterheinrich wurden in der Sitzung zu neuen Vorstandsmitgliedern gewählt. Dr. Heinrich Hörster schied aus dem Vorstand aus, wird die Stiftung aber auch in Zukunft auf verschiedene Weise unterstützen, heißt es im Pressebericht. Jürgen Decker wurde mit einer Enthaltung zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt, Katja Huneke mit einer Enthaltung zur neuen Schatzmeisterin.