Friedhofsgelände reaktiviert: Beerdigungen in der Wachelau ab Februar möglich

Das klassische Reihengrab auf dem Friedhof hat Konkurrenz bekommen. Die Nachfrage nach weiteren Ruhestätten ist in den vergangenen Jahren bundesweit erheblich gestiegen. Ein Trend, auf den die evangelische Kirchengemeinde in Ladbergen reagiert – mit einer „naturnahen Alternative“, wie der Vorsitzende des Presbyteriums, Martin Oelrich, sagt. So sind ab Februar die ersten Bestattungen am Fuße von Bäumen auf dem ehemaligen Friedhofsgelände in der Wachelau möglich. Das Areal wird reaktiviert.

Wie berichtet, hatte die Kirchengemeinde sich in den zurückliegenden Jahren intensiv mit dem Thema Beerdigungen im Park auseinandergesetzt, bereits im Frühjahr vergangenen Jahres an die 30 neue Bäume gepflanzt – und nun das Okay für die neuerliche Nutzung erhalten. Zwar zog sich das Genehmigungsverfahren etwas hin, aber ab Anfang Februar ist es nun möglich, für die letzte Ruhestätte zwischen den Friedhöfen auf dem Rott und dem Kirchenareal auch eben die Wachelau zu wählen.

Jenes Areal, auf dem unter anderem 16 Kriegstote aus dem Zweiten Weltkrieg ruhen, war von der evangelischen Kirchengemeinde im Jahr 1918 eröffnet worden. In den 1950er Jahren stieß die Anlage an ihre Kapazitätsgrenzen. Fortan wird es dort möglich sein, in einem von mehren hundert Urnen-Einzelgräbern seine letzte Ruhe zu finden.

Wie für derartige Anlagen üblich, wird es keine einzelnen Grabsteine, sondern Namensplaketten geben. Auch opulente Gestecke oder Figuren werden in der Wachelau keinen Platz finden. Das Ablegen einzelner Blumen oder kleiner Sträuße sei indes gestattet. „Aber unterm Strich muss ein Rasenmäher damit fertig werden können“, verweist Martin Oelrich darauf, dass man sich bei der Entscheidung für die Wachelau auch dafür entscheide, zum einen naturnah beerdigt zu werden und zum anderen die Grabpflege in fremde Hände zu legen. Eine entsprechende Friedhofssatzung hängt auf dem etwa 5000 Quadratmeter großem Areal bereits aus und enthält weitere Informationen zur Bestattung am Fuße der Bäume.

Wichtig ist: Obwohl das Gelände nahe dem Ortskern und direkt an der Ecke Grevener Straße/Dorfstraße liegt, soll die Wachelau ein Ort der Ruhe sein. Diese Qualitäten scheinen zu gefallen. Wie der Vorsitzende des Presbyteriums auf WN-Nachfrage berichtet, ist für die erste Februarwoche nämlich bereits die erste Beerdigung in der Wachelau vorgesehen.