Luftfilteranlage wird eingebaut

In den Osterferien ist in der Grundschule viel passiert: Eine Vielzahl an Handwerkern sorgt(e) dafür, dass die vorbereitenden Maßnahmen für den Einbau der raumlufttechnischen Anlage zügig vorangehen. Doch im Rathaus freut man sich nicht nur darüber, dass die Arbeiten im Zeitplan liegen.

Arbeiten in der Grundschule

Die Arbeiten in der Schule laufen auf Hochtouren: Zum neuen Schuljahr soll die Raumluftfilteranlage in Betrieb gehen.

Keine Schüler, aber zahlreiche Handwerker: In den Osterferien sind in den Klassenräumen und Fluren der Grundschule arbeitsintensive Vorbereitungen dafür geschaffen worden, dass die raumlufttechnische Anlage dort bis zum neuen Schuljahr in Betrieb gehen kann und fortan alle Klassenräume mit Frischluft versorgt.

„Wir liegen voll im Zeitplan“, freut sich Wolfgang Pfeiffer im WN-Gespräch über die Baufortschritte und darüber, „dass die Handwerker so super mitziehen“. Sie werden auch am heutigen Samstag noch im Einsatz sein, letzte Zuleitungen verlegen sowie Ein- und Auslässe in den Klassenräumen montieren, „damit die Kinder ab Montag wieder unfallfrei das Schulgebäude betreten können“, wie der Experte aus dem Bauamt sagt.

Während er sich über die Baufortschritte freut, gibt es bei Bürgermeister Torsten Buller noch einen anderen Grund zur Freude. Hatte der Bund ursprünglich eine Förderung der Maßnahme von 220 .000 Euro zugesagt, ist diese in Folge eines Änderungsantrags noch einmal aufgestockt worden: Der Bund macht nun insgesamt 280 .000 Euro für die raumlufttechnische Anlage in Ladbergen locker.