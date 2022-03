Mann der Zahlen verlässt Rathaus

Ladbergen

„Tief verankert in den Themen, sicher in den Finanzen, absolut verlässlich und zu 100 Prozent loyal“, so charakterisierte Bürgermeister Torsten Buller seinen Kämmerer Eckhard Schröer in der jüngsten Ratssitzung. Nun geht der Mann der Zahlen in Altersteilzeit. Seiner Nachfolgerin Annika Haarmeier hinterlässt er ein gut bestelltes Haus.

Von Mareike Stratmann