Mehr als 9000 Euro für die Jugendarbeit

Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten agieren Oberstübchen und christliche Jugendarbeit Hand in Hand. Der Erlös des Dauertrödelmarktes am Kirchpatt geht seit seiner Gründung im Jahr 2006 an die Jugend. Mehr als 9000 Euro kamen im vergangenen Jahr zusammen.

Oberstübchen startet am 1. März in die Frühjahrssaison

Wie gut das Miteinander des ehrenamtlichen Teams und des Fördervereins Christliche Jugendarbeit in Ladbergen ist, wurde am Mittwoch einmal mehr deutlich. Während der Versammlung der gut 30 Mitstreiterinnen und Mitstreiter um Elsbeth Reinker sorgten die jungen Leute um Werner Suhre dafür, dass Kaffee, Tee und Kuchen für einen gemütlichen Nachmittag bereitstanden. „Sie sind heute unsere Gäste“, sagte der Vorsitzende des Vereins, der dem Oberstübchen-Team für die unermüdliche Unterstützung dankte.

Für das Team blickte Hermann Aufderhaar auf das Jahr 2022, das trotz Corona so erfolgreich gewesen sei, dass genau 9149,42 Euro an den Förderverein überreicht werden können. Ein großes Dankeschön ging an Elsbeth Reinker, die nach dem Tod ihres Ehemanns Helmut im vergangenen Sommer das Oberstübchen „als große Stütze“ weiter begleite. Positiv gestimmt war Aufderhaar, weil das Team Verstärkung bekommen habe. Er hoffte, dass die neuen Mitglieder Spaß an ihrer Arbeit hätten.

Seit Anfang des Monats bereiten die Ehrenamtlichen das Stübchen, das sein Domizil seit 2015 am Kirchpatt hat, für die Frühjahrssaison vor. Ab dem 1. März ist der Trödelmarkt wieder mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr zum Bummeln und Kaufen geöffnet. Passend zur Jahreszeit gibt es dann auch eine breit gefächerte Palette an Osterdekorationen zu kaufen, die im Erdgeschoss präsentiert werden. Auch Porzellan und Gläser für die Festtafel sind in großer Auswahl vorhanden. Ebenso wie Haushaltswaren aller Art, Tischdecken, Schallplatten und CDs, die in der ersten Etage ausgestellt werden. Für kleines Geld aus dem Vollen schöpfen könnten Kundinnen und Kunden, davon sind Elsbeth Reinker und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter überzeugt.

Dankbarkeit für das gute Miteinander

Dass der Erlös des Oberstübchens an die Jugendarbeit geht, ist für sie seit Jahren selbstverständlich. Sie loben das Miteinander und besonders die Unterstützung im ersten Corona-Jahr, als die jungen Leute im Verkauf eingesprungen waren, um die überwiegend älteren Teammitglieder vor einer möglichen Ansteckung mit dem Virus zu schützen.

Was der Förderverein mit dem Erlös von 9149,42 Euro vorhat, steht in der Satzung. Der Verein sei 2001 gegründet worden, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen, die neue Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit etablieren und fortführen, erläutert Werner Suhre. Die Mädchengruppe „Girls Only“, die Jungsgruppe, die Highlight-Band, der Chor „Praise Tunes“ sowie die Begleitung von Highlight-Gottesdiensten und Konfirmandenunterricht seien nur einige Beispiele. Circa ein Drittel der insgesamt 30.000 dafür benötigten Euro komme aus dem Oberstübchen. Und auch die anderen beiden Drittel würden aus Spenden finanziert, ist Suhre dankbar über die Unterstützung. „Das ist eine ganz tolle Sache“, macht er deutlich.