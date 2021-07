Mehr Dauergäste, weniger Touristen

Auf den Campingplätzen in Ladbergen sind die Parzellen der Dauergäste gut gebucht, bei den Urlaubern gibt es noch Luft nach oben. In der Regenbogen-Ferienanlage an der Buddenkuhle hat in der vergangenen Woche die Pizzeria „Mamma Mia“ eröffnet. Das Restaurant auf dem Platz am Waldsee hingegen ist aktuell verwaist.

Die Parzellen der Dauergäste sind sehr gut gebucht, bei den Urlaubern könnte es besser aussehen. Robert Kärst und Ulrich Haarlammert, Betreiber der Campingplätze an der Buddenkuhle beziehungsweise am Waldsee, sind froh, dass die einen ein wenig das kompensieren, was bei den anderen noch längst nicht auf dem Stand von vor der Corona-Pandemie ist.

Dankbar ist vor allem Haarlammert für die neue, 250 Hektar große Fläche für Mobilheime, in die er im vergangenen Jahr investiert hat und die die 320 Parzellen für Dauercamper ergänzt. „Da hat Corona uns in die Karten gespielt“, zieht er mit Blick auf die Buchungszahlen Bilanz. „Bei den 120 Parzellen für die Touristen dürfte es etwas mehr sein“, ist ihm bewusst, dass insbesondere die Durchreisenden aus Skandinavien in den Süden Europas aktuell fehlen.

Ähnliche Erfahrungen macht gerade Robert Kärst in der Regenbogen-Ferienanlage. Die 230 Parzellen für Dauercamper sind belegt. „Die 80 Plätze für Touristen belegen wir nur zu 60 Prozent, schließlich wollen wir nicht zum Hotspot der Corona-Infektionen werden“, begründet er seine Vorsicht. Wer den Campingplatz an der Buddenkuhle ansteuert, hat meist schon online gebucht, bezahlt und die geltenden Regeln bekommen. „Die Gäste wissen, was auf sie zukommt“, so Kärst,

Die Einhaltung der Hygienestandards, die Möglichkeit der Nachverfolgung sowie der Nachweis, dass eines der drei G – getestet, geimpft oder genesen – vorliegt, sind ebenso selbstverständlich wie die Absperrung ein zelner Bereiche zum Beispiel in den sanitären Anlagen. „Bei uns kann im Moment nur jedes zweite Waschbecken benutzt werden“, erläutert Haarlammert die Beschränkungen.

Diese gelten auch für die Gastronomie, die am Waldsee im Augenblick nur für die Dauergäste angeboten wird. Der Betreiber des asiatischen Restaurants habe

den Betrieb nach gut zehn Monaten zu Mitte Mai eingestellt, bestätigt Haarlammert auf Anfrage dieser Zeitung. Er ist jedoch zuversichtlich, dass es auch für die Urlauber spätestens im Herbst wieder eine Möglichkeit geben wird, auf dem Platz essen zu gehen. „Wir arbeiten an einer Lösung“, verspricht er.

Sein Kollege Robert Kärst freut sich indes, dass das Restaurant auf der Regenbogen-Anlage wiedereröffnet wurde. Bis vor eineinhalb Jahren hatte seine Ehefrau Kerstin die Gastronomie 17 Jahre lang geführt und den Betrieb eingestellt, „damit wir beide auch mal gemeinsam Feierabend machen können“, begründet Kärst schmunzelnd die Entscheidung.

Jetzt ist er froh, dass die Familie Nicolae das „Mamma Mia“ auf der Anlage führt. „Eine Gastro gehört zum Urlaub einfach dazu, und natürlich fehlte das“, stellt er fest.

Für Sara Nicolae, ihren Ehemann und ihre Schwiegereltern ist es das zweite „Mamma Mia“. Seit Jahren führen sie ihren ersten Standort an der Bahnhofstraße in Lengerich. Nachdem die Familie zufällig im Internet gesehen habe, dass die Räume leer stehen, „sind wir einfach mal gucken gegangen“. Besonders der Außenbereich habe sie angesprochen. Die Entscheidung für den Standort in Ladbergen traf die Familie nach reiflicher Überlegung gemeinsam. Seit dem 19. Juli serviert die Familie Pizza, Pasta, Antipasti und mehr, und den Kunden schmeckt es. „Wir haben die gleiche Speisekarte wie in Lengerich“, sagt Sara Nicolae.