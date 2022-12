Mehrbelastungen für die Bürger

Der Haupt- und Finanzausschusses hat mehrere Änderungssatzungen zur Gebührenanhebung abgesegnet. Die Gemeinde ist in diesem Bereich dazu verpflichtet, kostendeckend zu arbeiten. Demzufolge müssen sich die Bürger auf finanzielle Mehrbelastungen einstellen.

Im Fokus der Preisanpassungen stehen Abwasser, Straßenreinigung und Müllabfuhr. „Wir machen das so, wie es uns der Gesetzgeber vorgibt und wie es für die Bürgerinnen und Bürger am günstigsten ist“, bekräftigt Henri Eggert, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Bei der Abfallentsorgung steigen die jährlichen Gebühren für die Verbraucher voraussichtlich wie folgt:

Restmüll

80-Liter-Tonne von 99,36 Euro auf 109,58 Euro

120-Liter-Tonne von 149,03 auf 164,37 Euro

240-Liter-Tonne von 298,07 Euro auf 328,75

Bio-Müll

80-Liter-Tonne von 51,88 Euro auf 59,21 Euro

120-Liter-Tonne von 77,82 Euro auf 88,82 Euro

240-Liter-Tonne von 155,64 Euro auf 177,64 Euro

Aus den neuen Beträgen ergebe sich für die Müllentsorgung somit ein Preisanstieg um rund zehn Prozent. Die Gebühren für die Straßenreinigung würden laut Entwurf um rund sechs Prozent und die Abwasserkosten um etwa 1,5 Prozent steigen. Die genannten Preisanpassungen sind noch nicht vom Rat beschlossen, dies geschieht erst am 15. Dezember, wenn der Haushaltsplan 2023 verabschiedet wird.

„Es ist eine Belastung für die Bürger, aber dem muss ich ja wohl oder übel zustimmen. Beim Gebührenhaushalt ist es nun mal so: Der muss neutral kalkuliert sein“, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende Jens Tiemann.

Im Zuge der Sitzung gab der Politiker auch eine Begründung zum FDP-Antrag „Haushaltseinsparungen und Streichung Mittel für das Außengelände/Kunstrasenplatz Schulhof“ ab. Das Thema hatte im Vorfeld zu heftigen Diskussionen geführt. Da sich mehrere Kinder auf dem Platz Verletzungen zugezogen hatten, soll der Untergrund des gerade erst fertiggestellten Platzes der Grundschule neu gemacht werden. Bürgermeister Torsten Buller möchte dafür 20 000 Euro im kommenden Haushalt bereitstellen.

Während CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen das Anliegen überwiegend unterstützen, sträuben sich die Liberalen und werfen der Schule und der Verwaltung Fehler bei der Planung vor. Beide müssten daher Verantwortung übernehmen und das benötigte Geld auf andere Weise aufbringen. Die Schulleitung wies die Anschuldigungen jüngst in einem Leserbrief zurück. „Wir verstehen nicht, warum ein Antrag der FDP ohne Kenntnis der Sachlage formuliert wird“, heißt es in dem Schreiben. „Der Leserbrief der Schulgemeinde impliziert beziehungsweise spricht klar aus, die FDP in Ladbergen habe sich nicht informiert. Angesichts meiner Ausführungen zuvor weise ich diesen Vorwurf entschieden zurück! Ebenfalls wird suggeriert, das Wohl der Kinder in Ladbergen sei uns egal. Das macht uns betroffen“, heißt es dazu nun in der Stellungnahme der FDP. Die Kritik habe sich eher in Richtung Verwaltung gerichtet als in Richtung Schule, versuchte Tiemann die Wogen zu glätten.

Anlass zur Diskussionen gab es dann auch bei der Schulpauschale. Die CDU beantragte eine Rückstellung der Gelder für den Neubau der Ganztagsgrundschule (OGS) in Ladbergen. „Wir wollen nicht, dass die Schulpauschale woanders im Haushalt Verwendung findet“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Aufderhaar. Die SPD-Mitglieder schlugen in diesem Zusammenhang vor, die Schule selbst darüber entscheiden zu lassen, für was sie die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel verwenden möchten. Dem erteilte Bürgermeister Buller jedoch eine klare Absage, da dies Sache der Gemeinde sei. Schluss endlich sollen die 100 000 Euro nun vorerst zurückgelegt werden.

Viel Redebedarf gab es am Abend auch beim Thema Photovoltaik-Förderung. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellte einen Antrag für die Bereitstellung von Mitteln für den Masterplan Klimaschutz. „Wir möchten auf jeden Fall die Möglichkeit haben, PV-Anlagen in der Gemeinde zu fördern“, erklärte Meike Steube-Niemeyer von den Grünen. Auf eine Förderung seitens des Bundes, die wahrscheinlich kommt, könne und dürfe ihrer Auffassung nach nicht gewartet werden.

Etwas zurückhaltender sind da die anderen Parteien im Ladberger Rat. Sie möchten, wie auch der Bürgermeister, auf die Förderung warten und die derzeitig bereitgestellten Mittel in Höhe von 25 000 Euro möglichst zum Ende kommenden Jahres auslaufen lassen.

Unentschlossenheit herrschte am Donnerstagabend auch bei den Punkten „Rückstellung der Hebesätze A und der Gewerbesteuer sowie bei der Beibehaltung des Hebesatzes für die Grundsteuer B. Die FDP regte zudem zu Einsparungen an und möchte das Projekt zur Umgestaltung des Rathausplatzes vorerst einfrieren. „Die Zeiten werden derzeit nicht besser. Zudem haben wir das Großprojekt Neubau der Offenen Ganztagsschule vor uns. Es gilt also den Gürtel enger zu schnallen“, so Jens Tiemann.

Im Etatentwurf wird mit einem Defizit von rund 2,1 Millionen Euro kalkuliert. In dem Betrag enthalten sind Ausgaben in Höhe von etwa 860 000 Euro, die die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs abfedern sollen.