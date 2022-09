Das „Lilli‘s“ stellt sich diese Woche dem TV-Küchen-Konkurrenzkampf

Lilli Dütsch und Markus Hartmann, Betreiber des Lilli‘s in Ladbergen, haben sich dem Wettstreit von „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ gestellt. In dieser Woche stehen sie im Mittelpunkt der Doku-Soap auf Kabel Eins.

Was sagt die Konkurrenz zu den aufgetischten Gerichten? Lilli Dütsch ist bereits gespannt. Im Rahmen von „Mein Lokal, Dein Lokal“ hat sie nicht nur Besuch von Spitzenkoch Mike Süsser (Bild rechts) erhalten, auch die Mitstreiter Jörg Schaffeld vom „Landhaus Grüneklee“,

Fünf Gastronomen, ein Ziel: Am Ende der Woche sollen die Kontrahenten nach dem Besuch der gegnerischen Lokale möglichst viele Punkte für deren Konzept, Geschmack, Service und Ambiente verteilt haben. Immerhin winken 3000 Euro Preisgeld und der „Goldene Teller“. Das Restaurant Lilli‘s in Ladbergen hat sich dem Wettstreit von „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ gestellt und wie dessen Betreiber Lilli Dütsch und Markus Hartmann sagen, „nicht nur viele interessante Erfahrungen gemacht, sondern auch tolle Menschen und Gastronomien kennengelernt“. In dieser Woche stehen sie im Mittelpunkt der Doku-Soap auf Kabel Eins.