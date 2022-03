Melodien wecken Frühlingsgefühle

Ladbergen

Das Frühlingskonzert, zu dem am Sonntag die Musikschule Tecklenburger Land und das Team der Kulturkirche in die katholische Kirche St. Christophorus eingeladen hatten, machte mit seinen fröhlichen Melodien Lust auf Frühlingsgefühle. Das Teutoburger Streicherensemble sowie weitere Ensembles und Solisten gaben sich in der Kirche ein Stelldichein.

Von Anne Reinker