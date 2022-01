Missbrauch auf Campingplatz: 31-Jähriger zu fünf Jahren Haft verurteilt

Auf dem Campingplatz an der Buddenkuhle in Ladbergen (hier der Eingangsbereich der Anlage) wurde im vergangenen Sommer ein Elfjähriger, der mit seiner Familie Urlaub machte, schwer sexuell missbraucht.

Eine Veränderung vollzog sich im Verhalten des 31-jährigen Angeklagten im Laufe des zweiten und letzten Verhandlungstags. Während er am Donnerstagmorgen zunächst eher apathisch wirkte, vermittelten seine zusammengesunkene Haltung und sein gesenkter Kopf später den Eindruck großer Scham. Häufig liefen ihm Tränen übers Gesicht, und als der Vorsitzende Richter das Urteil verkündete, hielt sich der Mann mit der rechten Hand die linke Brustseite und vergrub seine Finger dabei so tief in seinem Sweatshirt, dass es so aussah, als habe er Schmerzen.