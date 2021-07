Mit Sommerfest zurück zur Normalität

Ein richtig schöner Tag sei es gewesen mit interessanten Gesprächen und leckerem Essen aus aller Herren Länder. Sigrid Bücker-Dowidat und Anke Batzke sind noch immer ganz angetan vom Sommerfest vor gut zwei Wochen, bei dem etwa 50 Geflüchtete am Schultenhof zusammenkamen, Kontakte knüpften und schöne Stunden in der Gemeinschaft verlebten.

Gleichzeitig bezeichnen die beiden Frauen aus dem Sozialamt das Fest auch als Startschuss dafür, dass „sich Ladbergen langsam wieder öffnet“. Heißt: Im Treffpunkt sind Angebote der Flüchtlings- und Integrationsarbeit wie die Fahrradwerkstatt, Deutschunterricht, offene Treffen und Beratungsangebote peu à peu wieder angelaufen – was selbstverständlich nur möglich ist unter Einhaltung der Hygienebestimmungen.

Für Geflüchtete sind Angebote wie diese der Schlüssel zur Integration, sagt Sigrid Bücker-Dowidat. „Wobei das Erlernen der Sprache und aktuell auch das Thema Impfen für uns im Vordergrund stehen“, wie die Leiterin des Amts für soziale Angelegenheiten verdeutlicht. Das sei gerade jetzt wichtig, da die Zahlen wieder etwas steigen. So hat die Gemeinde mit der Bezirksregierung Arnsberg eine neue Zielvereinbarung abgeschlossen, um ihren Erfüllungsquoten näher zu kommen. Was bedeutet, dass sich Ladbergen verpflichtet hat, in diesen Wochen 25 Personen im Rahmen der sogenannten Wohnsitzregelungsverordnung aufzunehmen, deren Flüchtlingseigenschaften bereits anerkannt sind. Vorrangig, so Sigrid Bücker-Dowidat, stammen die Personen – darunter viele Frauen – aus Kriegsgebieten wie Syrien. Bei diesen vielen Einzelpersonen sei mit Nachzügen zu rechnen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde eine Zielvereinbarung über 40 Geflüchtete mit Arnsberg getroffen. Inklusive Nachzügler waren es am Ende etwa 60 Menschen.

Untergebracht werden sie in acht Unterkünften mit teils größeren Wohneinheiten. Etwa 80 Geflüchtete, so Bücker-Dowidat und ihr Kollege Jochen Frigge, sind aktuell in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Wohnungen untergebracht – vernünftig und menschengerecht, wie sie betonen. Nicht vergleichbar mit der Situation 2015, als sich zwei Familien teils eine Zwei-Zimmer-Wohnung teilen mussten. Auch das, so die beiden, sei ein wichtiger Aspekt dafür, dass Integration gelingen könne.

Derzeit leben 135 Geflüchtete in Ladbergen. Bei 74 Personen handelt es sich um anerkannte Flüchtlinge, bei 21 läuft das Verfahren noch und 40 Frauen und Männer gelten als „geduldet“ – heißt es aus dem Amt für soziale Angelegenheiten.

Und trotzdem fehlt es an Wohnraum. Denn natürlich, so Sigrid Bücker-Dowidat, seien die acht Unterkünfte nur für die Übergangsphase gedacht. Tatsächlich lebten einige aber schon seit mehr als zwei Jahren dort. „Wir suchen Wohnraum. Gerade für kleine Familien, aber auch eine sechsköpfige Großfamilie.“

Ganz besonders und dringend gelte das für eine dreiköpfige Familie aus Syrien. Der Mann sei als Altenpfleger beschäftigt, alle drei sprechen gut Deutsch, so die Amtsleiterin. Wer eine Wohnung für sie oder generell zur Verfügung stellen kann, findet in Anke Batzke, die sich um die Geflüchteten kümmert, die richtige Ansprechpartnerin (0 54 85/ 81 33) in der Gemeindeverwaltung.