Mit viel Lesestoff im Gepäck

Am Mittwoch herrschte Betrieb in der Gemeindebücherei auf der Dorfstraße. Große und kleine Leserinnen und Leser wollten sich vor dem Urlaub mit Lesestoff eindecken. Denn ohne Bücher Ferien machen? „Geht gar nicht“, sind sich die Bücherfreunde und die Leiterin der Bücherei, Hilke Kuck, einig. Einige verraten zudem, was sie im Gepäck haben.

Theodor Hinterberg findet den Feuerwehrmann Sam gut. Kein Wunder, dass Bilderbuch und CDs, in denen der Mann die Hauptrolle spielt, mit in den Urlaub fahren. Hilke Kuck (l.), Leiterin der Gemeindebücherei, hat aber auch für andere Altersstufen Büchertipps parat.

Ohne Bücher in den Urlaub fahren? Das geht für Hilke Kuck, Leiterin der Gemeindebücherei, überhaupt nicht. Und für viele Leserinnen und Leser, die ihren Lesestoff regelmäßig in ihrer Bücherei an der Dorfstraße ausleihen, offenbar ebenfalls nicht. Am Mittwoch jedenfalls gaben sich kleine und große Bücherfreunde die Klinke in die Hand auf der Suche nach Literatur für den Flug oder die lange Autofahrt, für den Strand oder für die Terrasse des Ferienhauses.