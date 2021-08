Mobilität soll komfortabel und klimagerecht werden

„Zukunftsfähige Mobilität muss einfacher werden“, daran ließ Dr. Jan-Niclas Gesenhues keinen Zweifel. Ein „Weiter so“ wie bisher könne und dürfe es nicht geben, sagte der Bundestagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen. Auf Einladung der Ladberger Grünen sprach der Emsdettener jetzt über das Thema „Wie kann zukunftsfähige Mobilität in unserer Region gelingen?“.

Aufgrund des wenig einladenden Wetters musste die Veranstaltung mit rund 25 Teilnehmern kurzerhand vom Friedenspark in die Sporthalle verlegt werden. Ein Umstand, der dem Informationsgehalt des Abends keinen Abbruch tat, wie die Grünen in einer Pressemitteilung schreiben.

„Ohne Mobilität geht es nicht“, stellte Gesenhues gleich zu Beginn fest. Gerade Corona habe aufgezeigt, wie sehr „keine Mobilität uns einschränkt“, so der Bündnisgrüne. Gleichzeitig sei Mobilität in Deutschland aber noch immer für etwa 20 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Das Artensterben nannte der engagierte Naturschützer als eines der größten Probleme unserer Zeit. Straßenbau, Versiegelung von Flächen und „Zerschneidung“ von Natur seien Themen, mit denen sich die Politik viel stärker beschäftigen müsse. „Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage“.

Entsprechend müsse es darum gehen, Angebote zu schaffen, die schnell, komfortabel und klimagerecht sind. So stellte der junge Familienvater klar, „Mobilität ist ein Teil der Daseinsfürsorge und gehört zu den Grundrechten in der Bundesrepublik Deutschland. Klimafreundliche, zukunftsfähige Mobilität muss attraktiv werden“.

Klimafreundliche Antriebe, Schaffung von mehr Lademöglichkeiten für Elektroautos, die Stärkung von Bus- und Bahnverkehr und die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken waren nur einige Vorschläge an diesem Abend. Selbstverständlich könne man große Städte und Ballungszentren wie beispielsweise das Ruhrgebiet nicht mit einer ländlichen Gegend wie dem Kreis Steinfurt vergleichen. „Es ist Aufgabe der Politik, für Mobilität, auch im ländlichen Raum, zu sorgen“, betonte der promovierte Volkswirt.

Im Anschluss nahmen die Gäste die Einladung zum Austausch mit dem Bundestagskandidaten gerne an. Dabei, so die Grünen, seien Ideen wie E-Auto-Carsharing und auch der Einsatz weiterer alternativer Energien rege diskutiert worden.