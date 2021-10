Der vermeintliche „Popcorn-Brand“ an der Lengericher Straße von Donnerstagabend hatte am Freitag einen regelrechten Hype ausgelöst. Sogar das Fernsehen wollte über den Brand in einer Maistrocknungsanlage berichten. Dabei sei der Einsatz, wie Feuerwehr-Einsatzleiter Thorsten Schröer im WN-Gespräch berichtet, keinesfalls spektakulär, sondern allenfalls zeitintensiv gewesen.

Ein außergewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr am Donnerstagabend? „Höchstens außergewöhnlich zeitintensiv“, schmunzelt Thorsten Schröer am Tag danach. Denn als er und seine rund 30 Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr gegen 19.35 Uhr zu einem Feuer in einer Maistrocknungsanlage auf einem Bauernhof an der Lengericher Straße ausrückten, hatte der Betreiber bereits die Gaszufuhr der Anlage gestoppt und auch erste Löschmaßnahmen unternommen. „Von außen“, so Schröer, „war gar nichts zu sehen.“

Gleichwohl stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich im Inneren der Trocknungsanlage, in der zu jenem Zeitpunkt zwischen 35 und 40 Tonnen Mais lagerten, noch einige Glutnester befanden. Das Problem: Um zu verhindern, dass der Mais aufquillt und in der Maschine verklumpt, durfte nur so wenig Wasser wie möglich eingesetzt werden. „Außerdem wollten wir die Anlage natürlich nicht unnötig beschädigen.“ Also hieß es ausharren: Denn der komplette Mais musste nach und nach mühsam aus der Anlage ins Freie befördert werden. Sisyphusarbeit. Der Einsatz der Ladberger Feuerwehr dauerte rund drei Stunden.

Kein „Popcorn-Brand“

Schnell machte der Begriff vom „Popcorn-Brand“ die Runde, der gar das Fernsehen auf den Plan rief. Thorsten Schröer muss angesichts des Hypes lachen. „Ja, es hat ein bisschen geploppt im Inneren der Anlage“, bestätigt der Einsatzleiter auf Nachfrage. Aber mit Popcorn habe das, was aus der Anlage befördert worden sei, nichts zu tun gehabt. Also nichts mit Kino-Atmosphäre am Einsatzort.

Und übrigens: Der Schaden an der Maschine ist im Laufe des Freitages bereits behoben worden. Und auch vom vermeintlichen Popcorn war da schon nichts mehr zu sehen. Das war direkt in der Biogasanlage verschwunden.