Musik, Geschichten und Kuchen

„Endlich können wir wieder feiern“, waren sich die 95 Gäste und das Team des Seniorentreffs einig. Etliche Akteure sorgten bei der Weihnachtsfeier in der Begegnungsstätte Buddemeier für ein buntes und einfallsreiches Programm.

Drei Kerzen brannten am Adventskranz, die Lichter am Weihnachtsbaum leuchteten ebenso wie die Kerzen auf den Tischen, und dicke runde Kugeln hingen von der Decke im Saal Buddemeier: Mechthild Teigeler und ihr Team hatten ganze Arbeit geleistet, um den Besuchern des Seniorentreffs Weihnachtsstimmung pur zu vermitteln.

„Endlich können wir wieder feiern“, waren sich die 95 Gäste und das Team einig. Etliche Akteure sorgten am Dienstag für ein buntes und einfallsreiches Programm.

Advent feiern ohne Musik? Unvorstellbar für die Organisatoren, und so freuten sie sich, mit Erich Neemann und seinem Akkordeon eine Begleitung begrüßen zu können. Weihnachtsmusik gab es zudem mit dem Saerbecker Bernd Isermann am Keyboard.

Den Auftakt übernahmen Pater Michael Hürter und Dörthe Philipps, die sich die Geschichte „Die Fabel von der Schneeflocke“ teilten – Hürter als Erzähler und die Pfarrerin mit ihrem Querflötenspiel. Hürter brachte zudem das Friedenslicht mit zu Buddemeiers. Zum ersten Mal war Bürgermeister Torsten Buller dabei. Er trug die Geschichte „Das Wunderknäuel“ vor.

Auch einen multikulturellen Teil gab es: Wie Weihnachten in anderen Ländern gefeiert wird, berichteten Sigrid Bücker-Dowidat, Elisabeth Gräler, Anke Batzke, Patrizia Birkholz, Ilse Nowak und Fritz Lubahn, die sich für ihre Vorträge in landestypische Kleidung geworfen hatten. „Bei uns“, so präsentierte Patrizia Birkholz das Land Italien, „gibt es den Kuchen Panettone. Und ganz wichtig, den Spumante.“

Brachte sie damit die Zuschauer zum Lachen, gab es ein langgezogenes „Oh“ zu hören, als Sigrid Bücker-Dowidat erzählte, dass die meisten Weihnachtsbäume in Amerika aus Kunststoff sind. Und dass in Schweden Jultomte, dass Pendant zum hiesigen Weihnachtsmann, zum Dank ein Schälchen Milchreis vor die Tür gestellt bekommt, werden bis dato die wenigsten der Senioren gewusst haben.

Wie es sich für eine Weihnachtsfeier gehört, gab es auch Geschenke. Für die Helfer des Seniorentreffs, die „Engel im Hintergrund“, hatte Teigeler Präsente vorbereitet. Ein besonderer Dank ging an Petra Bensch. Und natürlich mussten auch die Gäste nicht ohne ein Geschenk nach Hause gehen. Für sie gab es eine Tüte mit allem, was es zu einer Bratkartoffel-Mahlzeit braucht.

Dass an diesem Tag 16 „neue“ Seniorinnen und Senioren den Weg in die Begegnungsstätte Buddemeier gefunden hatten, freute Mechthild Teigeler besonders. Das sei ein Zeichen dafür, welche Bedeutung der Treff für die Ü70-Generation habe. Diese revanchierte sich bei der Treff-Leiterin mit herzlichen Dankesworten. „Einfach toll war das wieder“, sagte ein älterer Mann. Mechthild Teigeler hofft, dass auch der nächste Seniorennachmittag wieder gut besucht ist. Er findet mit einer Neujahrsfeier am 10. Januar statt.