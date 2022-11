Musik und Gesang fürs Christkind

„Wir singen/spielen fürs Christkind“, lautet das Motto, unter dem am Samstag, 17. Dezember, ab 17 Uhr alle Ladberger Chöre, Ensembles und Organist Edwrin Kohnhorst ihr gemeinsames Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche geben.

„Endlich wieder“, so der Stoßseufzer der Vorstandsmitglieder des MGV Chorios, der nach der Corona-Pause in den vergangenen Jahren die organisatorischen Strippen zieht. Turnusgemäß wäre der Chor „Melodize plus“ an der Reihe gewesen, aber da die Sängerinnen und Sänger erst vor wenigen Wochen ihr großes Konzert gegeben hätten, sei der MGV Chorios als nächster Chor in der Liste eingesprungen, erläutert dessen Vorsitzender Hans-Dieter Brönstrup.