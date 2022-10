Neue Einsatzkräfte für den Ernstfall

Die Freiwilligen Feuerwehren in Lienen, Lengerich und Ladbergen freuen sich über Zuwachs. So haben in dieser Woche 13 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Die Freiwilligen Feuerwehren in Lienen, Lengerich und Ladbergen freuen sich über Zuwachs. So haben in dieser Woche 13 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Truppmann-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die Grundausbildung bildet die Basis für alle neuen Kameraden, um mit der Freiwilligen Feuerwehr zu Einsätzen auszurücken. Dafür haben die Frauen und Männer im Zeitraum von Mai bis Oktober 160 Stunden in die ehrenamtliche Arbeit investiert.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Lienen in einer Pressemitteilung schreibt, wurden von allen Teilnehmern insgesamt vier theoretische wie auch vier praktische Prüfungen gemeistert. Dabei habe ein großes Spektrum an Wissen erarbeitet werden müssen. Das betrifft die Bereiche Erste Hilfe, technische Hilfe, Löschangriff, Brand- und Löschlehre, Fahrzeug- und Gerätekunde, Knoten und Stiche, der Einsatz von Leitern, Rettung und Selbstrettung.

Die Ausbildung wurde in Zusammenarbeit der Feuerwehren aus Lienen, Lengerich und Ladbergen durchgeführt. Somit setzten sich auch die Truppmann-Anwärter aus den verschiedenen Wehren zusammen: Vier kommen aus Lienen, drei aus Kattenvenne, fünf aus Lengerich und einer aus Ladbergen. Das Alter der Teilnehmer liegt zwischen 16 und 42 Jahren.

Was bedeutet die bestandene Grundausbildung? Alle Absolventen, die 18 Jahre und älter sind, bekommen nun einen Funkmelder und dürfen direkt zu Einsätzen mitfahren. Andere müssen sich noch bis zum 18. Geburtstag gedulden, können dann aber direkt in den aktiven Dienst starten.

Ein großer Dank der Feuerwehren gehe an die Ausbilder an den eigenen Standorten sowie an die der Werksfeuerwehr Dyckerhoff und an die neuen Einsatzkräfte, heißt es in der Presseinfo abschließend. So opferten diese ihre Freizeit dafür, anderen in Zukunft bei Feuer, Unfällen, Unwettern oder anderen schwierigen Lagen helfen zu können.