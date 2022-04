Neue Lösung für künftige Feiern

Es geht doch weiter! In den Eventbereich der Lönshalle kommt in den kommenden Wochen viel Bewegung rein. Das Grillrestaurant „La Bella Vida“ übernimmt diesen Bereich. Nachdem die WN in der Vergangenheit bereits berichtet haben, dass Jutta Decker sich ausschließlich auf den Sportbereich konzentrieren will, war bisher unerwähnt geblieben, dass das Feiern an dem Standort dennoch eine Zukunft hat. Im Gespräch mit Kerstin Kärst von „La Bella Vida“ ist deutlich geworden: Es steht einiges auf dem Programm.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie