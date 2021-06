Wenn Kreis- und Kommunalpolitik zustimmen, soll in den nächsten Jahren nah am Wasser des Mittelland- und des Dortmund-Ems-Kanals ein top-ausgebauter Radweg entstehen. Nicht nur für touristische Fahrten, sondern ausdrücklich auch für Berufspendler.

Der Clou: 90 Prozent der Kosten trägt der Bund durch ein Förderprogramm, den Rest – so schlägt der Kreis vor – will er sich mit den Kommunen teilen. „Da machen wir halbe-halbe“, so Carsten Rehers, Baudezernent des Kreises Steinfurt..