Neustart mit Blasmusik und Scheunenfest

Nach zwei Jahren ohne Schützenfest wagt der Schützenverein Wester einen Neustart in Form eines Scheunenfestes. Es findet am kommenden Samstag, 4. September, auf dem Hof Kemper, Krackenweg 25, statt. In der vergangenen Woche hat sich der Vorstand zur finalen Besprechung getroffen und das Konzept festgelegt.

Laut Pressemitteilungen „liegen die Genehmigungen vor und die aktuellen Coronavorschriften hat man fest im Blick“. Beginnen soll die Veranstaltung intern, das heißt, die Westeraner Schützen treffen sich bereits um 16 Uhr in Uniform bei Familie Wibbeler am Westerweg 121. Musikalisch begleitet vom Reckenfelder Blasorchester wird der Verein dann zum Hof Kemper, marschieren. Dort beginnt dann ab 18 Uhr das öffentliche Scheunenfest. Das Blasorchester wird bis etwa 19 Uhr auf dem Hof ein Platzkonzert geben. In der Scheune wartet im Anschluss DJ Martin, der schon seit Jahrzehnten auf dem Schützenfest in Wester für Stimmung sorgt, auf seinen Einsatz. Es darf tatsächlich getanzt werden.

Für das Fest gelten natürlich strikte Coronaregeln! Wer am Scheunenfest teilnehmen möchte muss die 3G-Regelung erfüllen und nachweislich geimpft und genesen sein oder einen negativen PCR-Test nicht älter als 48 stunden vorweisen können. Dieses wird am Eingang des Veranstaltunsgeländes durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert.

Jeder Gast, der die 3G-Regeln erfüllt, darf teilnehmen. Für Vereinsmitglieder gelten die gleichen Bedingungen, sie müssen bereits vor dem Antreten bei Familie Wibbeler ihre Nachweise vorlegen, ansonsten darf nicht mitmarschiert werden. Ansonsten sind in allen Bereichen die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl steht ein Imbisswagen bereit. Sämtliche Getränke werden ausschließlich in kleinen Flaschen ausgeschenkt. Der Vorstand würde sich über zahlreiche Teilnehmer aus den eigenen Reihen und Gäste freuen.