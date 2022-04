Neustart mit reichlich Stoff zum Stöbern

Es war wie so oft bei der Klamottenkiste: Die Tische lagen voll, es gab viel zum Stöbern.

Im Rathaus lockte die „Klamottenkiste“ vor allem junge Mütter an, die die Garderobe ihrer Kinder neu bestücken wollten.

Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Baby- und Kinderausstattung sowie Spielzeug, Bücher und vieles mehr waren am Samstag im Angebot bei der beliebten „Klamotten-Kiste“. Viele Besucherinnen und Besucher fanden sich dazu im Rathaus ein, was die Organisatorinnen um Sara Elfers besonder freute. Der Umsatz war gut, auch wenn das Angebot nicht ganz so vielfältig und reichhaltig war wie bei vorherigen Veranstaltungen.

Das störte die zahlreich erschienenen Besucher nicht. Eine ältere Dame aus Lengerich fand Spielzeug für ihre Enkel und freute sich über die Kuchenauswahl im Stehcafé. Sie komme regelmäßig für die Klamottenkiste nach Ladbergen und freue sich, dass diese nach der Corona-Pause endlich wieder stattfinden kann.

Auch die Ladbergerin Carina Timmerhindrick war ins Rathaus gekommen, um Wünsche ihrer Kinder zu erfüllen. Eine kurze Hose sollte es unter anderem sein, gegen ein Spielzeug wäre auch nichts einzuwenden.

„Wir brauchen Sommerkleidung für die Kinder: Du schaust nach Hosen, ich nach Oberteilen.“ Solche Anweisungen hörte man mehrfach zwischen den Kleiderstapeln. Die meist weiblichen Gäste freuten sich über Schnäppchen. Außerdem sei das Erlebnis vor Ort und das Treffen mit Gleichgesinnten fast ebenso schön wie der Einkauf an sich, war sich eine Gruppe Ladbergerinnen einig.