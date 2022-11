„Lütke Rott“: Noch Acker – bald Bauland?

Das dürfte all jene, die den Wunsch nach einem Eigenheim verfolgen, freuen: Die evangelische Kirchengemeinde möchte ein knapp 11 .000 Quadratmeter großes Areal östlich des Friedhofes als Bauland veräußern. Im Planungs- und Bauausschuss herrschte Einigkeit darüber, dass das Baugebiet Lütke Rott um die aktuell noch landwirtschaftlich genutzte Fläche erweitert werden soll. Aber es gab auch Kontroversen.

Noch wird die knapp 11 .000 Quadratmeter große Fläche östlich des Friedhofs landwirtschaftlich genutzt. Doch sie soll als künftiges Baugebiet entwickelt werden – das ist nicht nur der Wunsch der evangelischen Kirchengemeinde, in dessen Besitz sich das Areal in Nachbarschaft zum Baugebiet „Lütke Rott“ befindet, das wollen auch Verwaltung und Politik. Auf diesen Nenner lassen sich die Diskussionen im Planungs- und Bauausschuss am Donnerstag allemal bringen. Allerdings wurde auch deutlich, dass es noch gewisse Kontroversen auszuräumen gilt.

So möchte die Kirchengemeinde die Fläche gerne gemeinsam mit der Kreissparkasse Steinfurt als Wohnbaufläche entwickeln und die Grundstücke anschließend veräußern. Doch genau daran scheiden sich in den politischen Lagern die Geister. Während sich CDU, FDP und Bürgermeister Torsten Buller mit diesem Gedanken durchaus anfreunden mochten, regte sich Widerstand aus Reihen von SPD und Grünen. Ihre Sorge: Die Grundstückspreise könnten für Ladberger Bürger unerschwinglich und das Punktesystem, das sich die Gemeinde auferlegt hat, um Einheimische auf dem Weg zum Eigenheim zu bevorzugen, ausgehebelt werden, so Thomas Kötterheinrich, SPD-Fraktionsvorsitzender.

Diese Gefahr sieht Reiner Aufderhaar nicht. Der CDU-Fraktionsvorsitzende sieht in der Kreissparkasse einen „verlässlichen Partner, der die Grundstücke zu einem marktgerechten Preis“ vermarkten würde. Und er sagt auch: „An der Stelle, zentrumsnah und trotzdem ruhig, kann man schon einen vernünftigen Preis nehmen.“

Und so votierte der Ausschuss zunächst nur dafür, das Verfahren zur Änderung beziehungsweise Erweiterung von Bebauungs- und Flächennutzungsplan aufzunehmen. Ferner soll die Verwaltung Gespräche mit der evangelischen Kirchengemeinde führen und mögliche Vermarktungsoptionen erörtern. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagte denn auch Andreas Moysich aus dem Bauamt auf WN-Nachfrage und betonte, dass beispielsweise zur Art der Bebauung und Erschließung des Areals noch keinerlei Aussagen getätigt werden könnten. Ebenso stehe auch noch nicht fest, ob die Grundstücke verkauft oder in Erbpacht angeboten werden sollen, ergänzte Martin Oelrich als Vertreter der Kirchengemeinde.

Klar ist indes: Da der Gemeinde nach der Realisierung der Erweiterung des Schulten Kamp aktuell keinerlei Wohnbauflächen mehr zur Verfügung stehen, dürften alle Seiten ein großes Interesse an der zeitnahen Entwicklung des 10 624 Quadratmeter großen Areals haben. Platz für 15 bis 20 Grundstücke dürfte die Fläche in jedem Fall bieten.

Martin Oelrich nennt als Zielkorridor die Jahre 2024/2025. Dann soll die aktuell noch landwirtschaftlich genutzte Fläche Baureife erlangen, so der Vorsitzende des Presbyteriums.