Öffentlicher Badebetrieb möglich?

2014 wurde der öffentliche Badebetrieb am Waldsee eingestellt. Seitdem dürfen dort nur Camper baden. Die SPD regt nur die Prüfung einer Reaktivierung an.

SPD will Reaktivierung am Waldsee prüfen / Skeptische Stimmen aus der Politik

Das waren noch Zeiten, als an den heißen Sommertagen der 1990er- Jahre tausende Badegäste an den Waldsee kamen und dort einen entspannten Tag am Strand direkt vor der Haustür genossen. Und kostenfrei war das Planschvergnügen noch dazu. Als die DLRG-Ortsgruppe Greven den Rettungsdienst dort 2014 allerdings quittierte, war‘s das mit dem öffentlichen Badebetrieb. Seither ist das Planschen im etwa 10 000 Quadratmeter großen Waldsee den Campingplatz-Gästen vorbehalten – auf eigene Gefahr, wohlgemerkt.

Die SPD fragt sich, ob das so bleiben muss? Oder ob eine Öffnung für den öffentlichen Badebetrieb nicht doch möglich wäre? So hat sie die Verwaltung beauftragt, die diesbezüglichen Voraussetzungen und Kosten für die Instandsetzung des Waldsees zu ermitteln. „Auch, um an das Thema irgendwann mal einen Haken zu machen – so oder so“, wie Thomas Kötterheinrich zur Begründung des Antrags sagte. Den Bedarf sieht seine Fraktion in jedem Fall. „Für Ladbergen ist unseres Erachtens insbesondere für Kinder und Jugendliche ein öffentlicher Badebetrieb dringend angezeigt. Auch aufgrund der in den vergangene Jahren sehr hohen Temperaturen in den Sommermonaten“, wie die SPD schreibt. Außerdem würde „somit der lediglich geduldete und sehr gefährliche Badebetrieb im Dortmund-Ems-Kanal eingeschränkt werden“, so der Fraktionsvorsitzende.

Begrüßen würden eine Öffnung des Waldsees grundsätzlich alle Fraktionen. Das wurde während der Diskussionen in Ausschuss und Rat durchaus deutlich. Gleichwohl glaubt Reiner Aufderhaar (CDU): „Wenn der Badebetrieb wie in den 70er-Jahren liefe, okay. Aber so wird das eine wirtschaftliche K.O.-Nummer.“ Und auch Jens Tiemann (FDP) unterstrich: „Auch ich würde mir einen Badesee wünschen, aber die Chance dafür sehe ich bei fünf Prozent.“

Die SPD will ergebnisoffen an das Thema herangehen. „Uns ist auch klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Wir wollen den Stein mit unserem Antrag ins Rollen bringen“, so Thomas Kötterheinrich. Aber das sagte er sehr wohl: „Uns wäre die Reaktivierung des öffentlichen Badebetriebs schon einen Betrag X wert“. Er warf einen Blick Richtung Saerbeck. „Die Gemeinde leistet sich auch einen Badebetrieb. Wäre das nicht auch für uns etwas? Man sollte mal das Gespräch suchen.“

Bürgermeister Torsten Buller erinnerte an den laufenden Pachtvertrag, den die Gemeinde mit Campingplatz-Betreiber Ulrich Haarlammert geschlossen hat. Zudem liefen Gespräche zwischen beiden Parteien, was unter anderem das Auffüllen eines eingezäunten Teilbereichs mit Sand betreffe.

Das bestätigt auf WN-Nachfrage auch Ulrich Haarlammert, dessen Gäste das Bad im kühlen Nass ja weiterhin genießen können. Und das laut Aussage des Platzchefs in den Sommermonaten auch durchaus täten. „Das Auffüllen eines Teilbereichs mit Sand ist eine Option.“

Über die weitere Entwicklung am Waldsee möchte er noch nicht allzu viele Worte verlieren. Die Politik indes vereinbarte, das Thema im Gesellschafts-, Sport- und Kulturausschuss nach der Sommerpause erneut anzupacken. Einem Prüfantrag konnte Jörg Berlemann (Die Grünen) indes durch etwas abgewinnen, „wenn es keine externe Beratung braucht“.

Ein Knackpunkt dürften sicherlich die Gebäude am Waldsee sein, deren maroder Zustand Grund für den DLRG-Abzug 2014 gewesen sein soll. Sie werden als abgängig bezeichnet und bedürften für die Reaktivierung eines erheblichen Finanzbedarfs. Ob es dafür eine Zukunft gibt? Im dritten Quartal wird sich die Politik der Frage erneut stellen.