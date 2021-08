Ladbergen

Ohne Ehrenamt geht nichts. Für die Ladbergerin Hanna Hakmann ist das Grund genug, dieses Engagement mit der Ausstellung „Ehrenamt in Ladbergen“ zu würdigen. In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde stellt sie 19 Bilder ab Ende August in der Begegnungsstätte Buddemeier aus. Da geht es um den Schiedsrichter in der Kreisliga, das Team im Dorfladen, der Hausmeister im Seniorenstübchen, das Presbyterium in der evangelischen Kirchengemeinde und viele andere.

Von Dietlind Ellerichund