Ohne Freunde geht es nicht

„Wer hat, der hat“ heißt das Stück, mit dessen Hilfe auch die jüngsten Zuschauer schnell begreifen, dass es wichtiger ist, Freunde zu haben, als Gegenstände zu besitzen. Vor rund 400 Mädchen und Jungen der fünf Ladberger Kindertageseinrichtungen und der Grundschule spielten am Donnerstagvormittag Hille und Klaus Menning vom Dülmener Figurentheater Hille Puppille die spannende Geschichte, die sie selbst als „Schrottplatz-Krimi“ beschreiben.

„Alles meins!”, freut sich darin Hamster Herbert wie einst der freche Rabe Socke und betrachtet voller Zufriedenheit die vielen Schätze, die sich in seinem Schrottplatz-Domizil angesammelt haben. Braucht es da nervige Nachbarn wie Hund, Katze, Fledermaus oder Ratten? Zunächst nicht. Wie wichtig diese Nichtsnutze aber sind, bemerkt Hamster Herbert, als ihn die Einsamkeit plagt oder als er unverhofft dringend tatkräftige Unterstützung benötigt.

Die beiden Schauspieler bringen die Inszenierung mit viel Spielfreude und einigen musikalischen Einlagen auf die Bühne. Nicht nur die Kinder zwischen drei und zehn Jahren, auch die Erzieherinnen und Lehrerinnen, die die munteren Truppen in die Rott-Sporthalle begleiten, haben ihren Spaß an dem Bühnenspektakel und an den Wandlung der Hauptfigur Herbert, dessen Lebensmotto in Zukunft „Lieber gemeinsam“ statt „Alles meins!“ heißen könnte.

An der Finanzierung der beiden Vorstellungen im Rahmen der Veranstaltungswoche Sommersummen beteiligte sich auch die Familienstiftung Ladbergen, so dass die Kids lediglich zwei Euro Eintritt zahlten.