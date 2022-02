Ohne Führerschein und mit zwei Promille unterwegs

Das Amtsgericht Tecklenburg verurteilte einen Mann aus Ladbergen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je zehn Euro. Es sah einen Fall von vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr und vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis als erwiesen an. Über dem Verfahren schwebte allerdings die Frage, ob der Angeklagte mehrere Jahre lang ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hat.

