Ökumenisches Friedensgebet

„In Europa herrscht wieder Krieg.“ Die Worte von Pater Hans-Michael Hürter waren am Donnerstagabend klar und deutlich. Anlässlich des Einmarsches russischer Truppen in der Ukraine und der erneuten Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt am Donnerstagmorgen hatten die katholischen Bistümer und evangelischen Kirchen in NRW zu einem gemeinsamen ökumenischen Friedensgebet am Abend aufgerufen. Dieser Bitte folgten unter anderem die beiden Ladberger Kirchen. Pfarrerin Dörthe Philipps betonte die Schrecklichkeit des Krieges, Hürter hob die Bedeutung von Kirche hervor: „Wir möchten die Botschaft von Frieden und gemeinsamem Dialog nach außen vermitteln. Damit möchten wir den Menschen, die zu uns kommen, Halt und Hoffnung geben.“ Dabei sei es besonders wichtig, diese Werte auch in Worte zu fassen. Zum Friedensgebet in der evangelischen Kirche hatten sich einige Ladberger beider Konfessionen versammelt. Sie zündeten auch Kerzen im Gedenken an die Menschen in Not an. Wie die Kirchengemeinden am Freitag mitteilten, werden in den kommenden Wochen jeden Mittwoch ab 18 Uhr ökumenische Friedensgebete in der evangelischen Kirche stattfinden. Die Verantwortlichen laden dazu auch über die Konfessionen hinaus ein.