Omikron-Variante macht sich breit

Nach zwei Jahren Pandemie hat es im Januar und Februar erstmals Bewohner der Seniorenheime in Lienen und Ladbergen erwischt. Die Verläufe waren und sind nach Auskunft der Leitungen jedoch glimpflich.

Im Seniorenheim Baulmann (links) in Lienen hatten sich Ende Januar/Anfang Februar 30 Bewohner mit Corona infiziert, die inzwischen alle wieder wohlauf sind. Im Haus Widum in Ladbergen sind aktuell Bewohner betroffen.

Eigentlich hätte am Sonntagnachmittag im Seniorenheim Haus Widum in Ladbergen der Musikverein Hohne aufspielen und die Bewohner erfreuen sollen. Der Auftritt wurde jedoch kurzfristig von der Heimleitung abgesagt. Der Grund: Corona. Landauf, landab breitet sich die Omi-kron-Variante des Virus aus. Nach Auskunft von Einrichtungsleiterin Elke Bierbaum sind aktuell 15 der insgesamt 87 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert, beim Personal gibt es acht Fälle. Alle befänden sich in Quarantäne, es gehe ihnen soweit ganz gut.