Ordnungshüter mit Leib und Seele

Rüdiger Ullmann ist 46 Jahre lang Polizist gewesen. Da hat er zum Ende seiner beruflichen Laufbahn eine Menge zu erzählen. Unter anderem, dass er in den 1970er-Jahren seinen Dienst antrat, als die Bundesrepublik durch die Terroranschläge der Roten Armee Fraktion in Atem gehalten wurde. Und er betont, dass für ihn bei seiner Arbeit immer die Menschen im Vordergrund gestanden hätten.

Polizist Rüdiger Ullmann geht nach 46 Jahren in den Ruhestand

Folgendes wäre heute kaum noch vorstellbar: Mit 16 Jahren und vier Monaten zog es Rüdiger Ullmann 1975 zur Polizeiausbildung nach Linning bei Düsseldorf. Zweieinhalb Jahre später war die Ausbildung beendet, Ullmann fing als Streifenführer in Köln an – damals war er nicht einmal 19 Jahre alt. Anfang des Monats hat er seine Uniform eingepackt, die Dienstwaffe abgegeben, das Büro geräumt und den Dienstausweis entwertet. Nach 46 Jahren geht es in den wohl verdienten Ruhestand.