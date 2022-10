Oskar und Co. fühlen sich wohl

Die Freude über den neuen Hundeplatz ist den Vierbeinern und ihren Haltern gleichermaßen anzumerken: Gemeinsam mit Bauamtsleiter Tim Lutterbei (rechts) nahmen Ulrich Untiet mit Elsa, Uwe Dellbrügge mit Oskar, Thomas und Neele Kötterheinrich mit Rudi sowie Maik Haarlammert mit Milla (von links) den Hundefreilauf an der Freiluftsportanlage, für den verschiedene Spielregeln aufgestellt wurden (rechts), in Augenschein.

Man muss kein Hundeflüsterer sein, um zu verstehen, was Milla, Oskar und Co. von dem neuen Hundeplatz an der Königsbrücke halten. Kaum biegt mit Rudi der nächste Vierbeiner um die Ecke, spitzen die beiden, die schon einige Zeit in dem Hundeauslauf herumtollen, die Ohren und freuen sich auf den nahenden Spielkameraden. Und auch Rudi hat es plötzlich unübersehbar eilig, zu ihnen zu kommen. Rein in die umzäunte etwa 1400 Quadratmeter große Wiese, die Leine ab – und los geht der Spaß.