Ostereier gehen auf Tour

Die traditionelle Ostereier-Ausstellung findet zum dritten Mal in Folge nicht im Heimatmuseum Ladbergen statt. Die Organisatorinnen Annette Kuster und Petra Jasper-Hildebrand haben sich aber ein attraktives Alternativangebot überlegt. Mit einem Tempo aus dem Jahr 1941 ergänzen sie an den Freitagen im März sowie am 8. April den Wochenmarkt und hoffen darauf, dass ihre Stammkundschaft ebenfalls vor Ort ist, um handbemalte und handverzierte Ostereier zu kaufen.

Da angesichts der Corona-Infektionszahlen lange nicht klar war, ob sie ihre traditionelle Ostereierausstellung in diesem Frühjahr endlich wieder einmal im Heimatmuseum aufbauen können, zogen die Organisatorinnen Annette Kuster und Petra Jasper-Hildebrand schon frühzeitig die Reißleine. Anders als in den beiden ersten Pandemie-Jahren, in denen sie die in der gesamten Region beliebte Ausstellung mit mehr als 2000 kleinen und größeren Kunstwerken in Ei-Form ersatzlos absagen mussten, haben sie sich für die kommenden Wochen ein Alternativangebot überlegt.