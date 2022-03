Osterparty samt Feuer in Planung

Die Ladberger Landjugend will wieder richtig durchstarten. Ein erstes Highlight soll die Osterparty am 17. April werden. Wie in den vergangenen Jahren soll die Feier in der Reithalle am Schulenburger Weg stattfinden.

Am vergangenen Samstag haben sie sich bereits am Frühjahrsputz der Gemeinde beteiligt und am Ostersonntag, 17. April, wollen sie ihre beliebte Osterparty an der Reithalle am Schulenburger Weg wieder zu neuem Leben erwecken. Kurzum: Nach zwei Jahren mit extrem eingeschränktem Programm blickt die Landjugend Ladbergen laut Pressemitteilung voller Zuversicht und Vorfreude auf die kommenden Monate. Das ließen die Verantwortlichen die Mitglieder während der jüngst abgehaltenen Jahreshauptversammlung wissen.

Im Mittelpunkt aller Planungen steht derzeit die traditionelle Osterparty, die unter Einhaltung der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung vorbereitet wird. Dazu gehöre seit Jahrzehnten natürlich auch das große Osterfeuer, das nach zweijähriger Zwangspause eine Neuauflage feiern und um 18.30 Uhr angesteckt werden soll. Näheres wollen die Verantwortlichen in den kommenden Wochen mitteilen, nur soviel: Für gute Laune sorgt wie in den Jahren vor Corona DJ TO. Einlass für die Party, die um 21 Uhr startet, ist ab 16 Jahren. Eine Garderobe und Verpflegung gibt es auch.

Außerdem stand die Wahl des neuen Vorstands im Blickpunkt der Versammlung, zu der die Verantwortlichen auch neue Mitglieder begrüßen konnten. Zu ersten Vorsitzenden wurden Frederik Kuck und Hanna Huneke gewählt. Die beiden waren zwar vorher schon im Vorstand tätig, jedoch hatten beide andere Posten. Marie Ehmann bleibt zweite Vorsitzende, zweiter Vorsitzender ist Jonas Kattmann. Imke Loges rückt auf den Posten der ersten Schriftführerin vor, zweite Schriftführerin ist Lara Schallenberg. Marwin Haarlammert bleibt erster, Jens Wittkamp zweiter Kassierer. Pressewartin ist Jana Hilgemann. Zu Beisitzern wurden Janne Lagemann-Kohnhorst, Pascal Ehmann, Nadine Schürmann und Luca Kohnhorst gewählt.

Zugleich nutzte die Versammlung die Gelegenheit, sich bei bei Matthias Ehmann, Louisa Kohnhorst, Marek Wittkamp, Henrike Strüwe und Matthias Stork für die Hilfe als Vorstandsmitglieder in den zurückliegenden Jahren zu bedanken.