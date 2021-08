Pasta schmeckt auch eisgekühlt

Spaghetti sind in aller Munde, nicht nur als heiße Pasta, sondern auch eisgekühlt. Es gibt wohl kaum eine Speisekarte, auf der nicht mindestens eine Version des beliebtesten Eisbechers in Deutschland auf der Karte steht. Monia und Roberto Casal, die seit 21 Jahren immer zwischen Ende Februar und Mitte Oktober ihr Eiscafé in Ladbergen betreiben, bieten gleich 14 verschiedene Spaghetti-Genüsse an. Und noch viele weitere Köstlichkeiten ...

Spaghetti sind in aller Munde, nicht nur als heiße Pasta, sondern auch eisgekühlt. Es gibt wohl kaum eine Speisekarte, auf der nicht mindestens eine Version des beliebtesten Eisbechers in Deutschland auf der Karte steht. Monia und Roberto Casal, die seit inzwischen 21 Jahren immer zwischen Ende Februar und Mitte Oktober ihr Eiscafé in Ladbergens guter Stube betreiben, bieten gleich 14 verschiedene Spaghetti-Genüsse an. Das reicht vom ganz normalen mit Sahne, Vanilleeis, Erdbeersoße und weißer Schokolade über Spaghetti mit Oliven alias Amarenakirschen bis zum Vollkorn-Spaghetti-Becher, in dem statt des Vanilleises, das die helle Pasta symbolisieren soll, Schokoladen- und Haselnusseis steckt. Dazu gibt es dann Schoko- statt Erdbeersoße, die die Tomatensoße darstellen, und statt des Parmesans in Form von weißer Schokolade streuen die Casals Nussstreusel auf.