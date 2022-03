Personal ist durchgeboostert

Wie wirkt sich die einrichtungsbezogene Impfpflicht aus. Wir haben in den Senioreneinrichtungen nachgefragt.

Das Seniorenheim Baulmann ist zuletzt im Februar von einer Omikron-Welle getroffen worden. Dass nun eine Gewissheit darüber herrscht, dass alle 85 aktiven Mitarbeiter in sämtlichen Bereichen geimpft sind, ist eine Erleichterung für die Verantwortlichen.

Seit der vergangenen Woche, genauer gesagt seit dem 16. März gilt bundesweit die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Bereits einen Tag zuvor wurde die Meldepflicht für die Einrichtungen eingeführt. Dass dies in großen Teilen zu keinen Problemen und nur hier und da zu Komplikationen in Einrichtungen in Lienen und Ladbergen geführt hat, zeigt eine Umfrage.