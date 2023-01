Pfadfinder gehen von Haus zu Haus

Am Samstag kehren die Pfadfinder in puncto Tannenbaumsammlung zur Normalität zurück. Nachdem die Ladberger Bürgerinnen und Bürger ihre ausgedienten Nadelbäume während der Corona-Pandemie 2021 und 2022 lediglich zu verschiedenen Sammelstellen im Ort bringen konnten, kommen die Pfadfinder dieses Mal bis zur Haustür, nehmen die alten Schätzchen mit und hoffen im Gegenzug auf eine Spende für ihre Arbeit.

Dass die Pfadfinder Mitte Januar in Gruppen durch den Ort ziehen, um an den Haustüren nach aussortierten Tannenbäumen zu fragen, hat in Ladbergen eine lange Tradition. Um die 400 Nadelbäume kommen so Jahr für Jahr zusammen – wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie herrscht. Die bremste die Aktion zwar nicht in Gänze aus, erlaubte in den vergangenen zwei Jahren aber keine Haustürbesuche. Stattdessen wurden die Ladberger gebeten, ihre Tannen zu Sammelstellen im Ort zu bringen. Am Samstag, 14. Januar, aber geht‘s zurück zur Normalität.

Ina Fröhlich ist deutlich anzumerken, wie froh sie ist, dass die Tannenbaumaktion in diesem Jahr wieder in normalen Bahnen verläuft. „Und die Kinder erst. Die haben das in den vergangenen Jahren richtig vermisst“, sagt die Vorsitzende des örtlichen Pfadfinderstamms über die vergangenen zwei Jahre. Nun geht alles seinen gewohnten Gang. Und das heißt: Um acht Uhr kommen die bisher 44 angemeldeten Wölflinge, Juffis, Pfadis und Rover mit ihren Leitern im katholischen Pfarrzentrum zusammen, frühstücken und teilen die Gruppen ein, die ab circa 9.30 Uhr ausschwärmen, um an jeder Haustür nach Tannen zu fragen. Und im Normalfall gibt‘s dafür im Gegenzug eine Spende für die Pfadfinder-Kasse.

Final entschieden, wofür das Geld verwendet wird, haben die Verantwortlichen zwar noch nicht, wie Ina Fröhlich sagt. Entweder es kommt dem geplanten Lager in den Herbstferien zugute oder aber einem großen Projekt, das die Pfadfinder derzeit planen. So soll es für den Nachwuchs Präventionsschulungen zum Thema „sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ geben. „Weil es Kinder gibt, die mit dem Thema leider durchaus in Berührung gekommen sind“, wie sie betont und sagt, dass es in den Schulungen, die für die Leiter im Übrigen verpflichtend sind, um Aspekte des Umgangs mit einer solchen Situation, Selbstverteidigung und noch einiges mehr gehe.

Zurück zur Tannenbaumaktion am Samstag: Gegen 13 Uhr treffen sich Pfadfinder zu einem gemeinsamen Mittagessen erneut im katholischen Pfarrzentrum. „Die Gaststätte Moorschänke kocht für uns eine leckere Hühnersuppe“, freut sich Ina Fröhlich über das Engagement. Im Anschluss würden schließlich noch die Gebiete abgeklappert, die bis dato nicht aufgesucht wurden. Die Außenbezirke bleiben davon allerdings ausgenommen – mit einer Ausnahme: In der Erpenbecker Siedlung wird bereits heute ein Trupp unterwegs sein, um die nadelnden Gefährten einzusammeln und zum Bauhof zu bringen. „Dort hat die Gemeinde dankenswerter Weise zwei Container für die Bäume zur Verfügung gestellt“, berichtet Ina Fröhlich.