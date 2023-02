Pfeile treffsicher platziert

Erstmals hat die Evangelische Jugendarbeit in Ladbergen ein Darts-Turnier ausgetragen. Mit Erfolg. Die Organisatoren kündigen nach der Premiere an, dass es 2024 eine Fortsetzung geben soll.

Eine Dartscheibe im Partykeller, in der Kneipe oder auch im Kinderzimmer – das kennt wohl jeder und hat auch schon mal zu den Pfeilen gegriffen, um Zielgenauigkeit zu beweisen und sich mit anderen zu messen. Und auch der große Erfolg, den die deutschen Starter Team, allen voran Gabriel Clemens, bei den Darts-Weltmeisterschaft im Dezember hatten, motiviert sicherlich den ein oder anderen zum Spielen.

Oft wird der Spaß an diesem Präzisionssport in der Gruppe geteilt. Das war auch am Samstag im evangelischen Gemeindehaus in Ladbergen so. In den Vorjahren veranstaltete die Evangelische Jugendarbeit regelmäßig ein Fußballturnier. Nun hatte das Organisationsteam nicht zum Turnier auf den Fußballplatz eingeladen, sondern richtete einen Darts-Wettbewerb aus. Dabei drehte sich alles um den „Highlight Cup of Darts“, dem silberglänzenden Pokal, das Objekt der Begierde. Darum, aber auch um den Spaß am Ganzen, ging es für die 24 Spieler.

Wie kam es, dass der Ball gegen Pfeile getauscht wurde? „Das letzte Fußballturnier war 2019“, sagte Hennes Maneke. Corona und fehlende Organisatoren machten dem ein Ende. „Wir haben aber gemerkt, dass die Besucher des Jugendkreises immer soviel an der Dartscheibe gespielt haben“, erklärte Hennes Maneke. Daraufhin regte er im Presbyterium an, ein etwas professionelleres Modell für den Jugendraum im Keller des Gemeindehauses anzuschaffen. Diese wurde im Januar angebracht, das Turnier somit recht kurzfristig organisiert.

Die Vorteile eines Darts-Wettbewerbs lagen auf der Hand: „Die Voraussetzungen sind bei Teilnehmenden in etwa gleich“, sagte Hennes Maneke. „Alle spielen auf einem ähnlichen Level.“ Daher brauchte es auch keine Einteilung in Altersklassen.

Beobachtet hatte das auch Alina Elsbecker, die ebenfalls in der Jugendarbeit tätig ist. „Das Turnier kommt gut bei den Jugendlichen an“, bemerkte sie. Das Schöne daran: „Man spricht Mädchen und Jungen gleichermaßen an“, erklärte die 26-Jährige. Das sei beim Fußball nicht unbedingt so. Zudem ist man nicht abhängig vom Wetter.

Die Spieler – vom 14- bis zum über 60-Jährigen wurde generationenübergreifend zu den Pfeilen gegriffen – waren mit Begeisterung dabei. Darunter auch Andreas Will. „Zu Hause habe ich schon mal mit meinem Sohn und auch mit Freunden gespielt“, erzählte er. „Es ist schön, hier in der Gruppe spielen zu können.“ Es gefalle ihm zudem, in die gut gelaunten Gesichter der Jugendlichen zu schauen.

Von 12 Uhr am Mittag bis in den Abend hinein wurde gespielt. Der Auftakt war direkt so erfolgreich, dass Hennes Maneke direkt ankündigte „Das Darts-Turnier wird es im nächsten Jahr wieder geben.“ Seine optimistische Prognose: „Das wird sicherlich eine Tradition werden.“

Den Pokal bekam letztendlich der, der in der finalen k.o.-Phase gewann. Das war Marius Beek. Auch für den Besten im Triple 20, der höchsten Punktzahl mit einem Wurf, gab es einen, wenn auch kleineren Pokal.