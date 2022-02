Pfennings Group steigt in Ladbergen ein

Die Pfenning Logistics Group setzt ihren Expansionskurs fort. Neuestes Mitglied der Unternehmensgruppe ist seit Anfang des Jahres die Oelrich Logistics GmbH, der familiengeführte Logistikdienstleister aus Ladbergen, der auf Baustoff- und Lebensmittellogistik spezialisiert ist. Die Kunden beider Unternehmen profitieren durch erweiterte Lagerkapazitäten, leistungsfähigere, auch intermodale Transportnetzwerke sowie neue Optionen im Bereich Mehrwertdienstleistungen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Pfenning Logistics, familiengeführter Kontraktlogistikdienstleister mit Hauptsitz in Heddesheim im Rhein-Neckar-Kreis, ist mit 80 Prozent Prozent an dem Joint Venture beteiligt.

Der Name Oelrich wird in der Oelrich Logistics GmbH mit der etablierten eigenen Marke erhalten bleiben. Kontinuität herrscht auch bei Management und Personal. So wird Martin Oelrich als Geschäftsführer von seinem bisherigen Geschäftsleitungsteam Timo Cavosi und Nicolas Vodde unterstützt. Marco Hamacher, Geschäftsleitungsmitglied der pfenning logistics group, wurde als zusätzlicher Geschäftsführer bestellt. Auch die gesamte Belegschaft von zirka 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist auf den neuen Betrieb übergegangen.

Die Familie Oelrich ist – wie Pfenning – seit fast 90 Jahren im Bereich Transport und Kontraktlogistik aktiv. Oelrich Logistics verfügt über drei Standorte mit über 30 000 Quadratmeter Lagerfläche und bewegt rund 130 Lkw-Einheiten täglich. Das Sendungsvolumen umfasst zirka 600 000 Sendungen mit einer Million Tonnen Gewicht. Die Baustoff- und Lebensmittellogistik gehören zu den Kernkompetenzen von Oelrich Logistics. Für die Kunden übernimmt der Dienstleister die Lagerlogistik mit zahlreichen Mehrwertdienstleistungen wie etwa CoPacking. Eine besondere Stärke sind intermodale Transporte mit Lkw. Mit dem zukünftigen Kooperationsparter, der Oelrich Hafen GmbH, ist ein unmittelbarer Zugang über den eigenen Hafen zum Dortmund-Ems-Kanal gegeben.

Für die Oelrich Logistics GmbH und ihre Kunden bietet die Zugehörigkeit zur pfenning logistics group eine Stärkung des eigenen Portfolios mit einem breiteren Marktzugang, Synergien in der Abwicklung sowie Wachstumsperspektiven für die drei Standorte in Ladbergen, Alt Bork (Brandenburg) sowie Dasing (Bayern). Für pfenning logistics bedeutet die Integration von Oelrich Logistics vor allem die Möglichkeit, das eigene Standortnetzwerk zu erweitern und den Kunden neue intermodale Transportmöglichkeiten mit Zugang zu Hafeninfrastruktur und Binnenwasserstraßen zu erschließen. Zudem soll der Standort Ladbergen 2023 durch einen neuen Hallenkomplex auf zunächst 40 000 Quadratmeter mit der Option auf Ausbau erweitert werden.

Rana Matthias Nag, Geschäftsführer der Pfenning Logistics Group, zeigt sich überzeugt von den neuen Möglichkeiten: „Wir haben das Engagement bei Oelrich Logistics intensiv vorbereitet und geprüft. Das Geschäftsmodell passt perfekt in unsere Gesamtstrategie des Wachstums, in puncto geografische Abdeckung Richtung Norden als auch bezüglich des Leistungsspektrums. Oelrich Logistics fügt sich als weiterer Baustein in unser Full-Service-Dienstleistungsspektrum ein. Umgekehrt eröffnen sich neue Möglichkeiten für Oelrich Logistics.“

Martin Oelrich kommentiert die neue Partnerschaft so: „Die Anforderungen an einen modernen Logistikbetrieb seitens der Auftraggeber steigen stetig. Daher sehen wir die Zusammenarbeit mit Pfenning Logistics als perfekten Zusammenschluss, um unseren Kunden künftig neue und innovative Möglichkeiten zu eröffnen. Das macht uns insgesamt schlagkräftiger und effizienter.“