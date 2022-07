Pilotinnen und Piloten gesucht

Mit der Rikscha in die Natur oder durch den Ort, das soll bald auch in Ladbergen möglich sein. Die Gefährte werden Mitte August geliefert.

Zwei Frauen und vier Männer hätten sich bei einer ersten Infoveranstaltung gemeldet, zieht Mechthild Teigeler, Leiterin des Seniorentreffs, ein erstes Fazit ihrer Suche nach Pilotinnen und Piloten für die Rikscha-Flotte. Wer Zeit, Freude am Radeln und Spaß daran habe, sich in den Sattel zu setzen, um älteren Menschen einen Ausflug in und um Ladbergen zu ermöglichen, sei eingeladen, sich zu melden. Verstärkung wird dringend gesucht. „Zehn bis zwölf Piloten insgesamt wären schön“, wünschen sich Teigeler und ihre Mitstreiter, zu dem Projekt, das langsam Fahrt aufnimmt. Sie räumt allerdings ein, dass noch ein ganzes Stück des Wegs zu bewältigen ist, bevor es endgültig losgehen kann.

Zum einen müssen die Piloten von Fachleuten geschult werden und Erste-Hilfe-Kurse absolvieren beziehungsweise ihre Kenntnisse auffrischen. Zum anderen müssen eine Reihe von logistischen Fragen geklärt werden. Dazu gehören die Erstellung eines Fahrplans, damit alle potenziellen Fahrgäste des Seniorentreffs und der Tagespflege gut aneinander vorbei und auf ihre Kosten kommen, sowie die Ausarbeitung von Touren.

„Wir wollen uns Mitte August zusammensetzen“, kündigt Teigeler an. Dann steht auch die Auslieferung der beiden Rikschas an, die in einer Garage in Ladbergens guter Stube untergebracht werden, wenn sie nicht auf Tour sind.

Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen nur die geschulten Piloten mit ihnen fahren. Spontaner Verleih an andere Interessenten ist ausgeschlossen.

Wer Lust hat, Pilotin oder Pilot der Rikscha-Flotte zu werden, meldet sich bei Mechthild Teigeler vom Seniorentreff (

0 54 85/83 26 42) oder bei Manfred Höse (

01 78/ 26 52 400).