Pop und Klassik in italienischem Gewand

Toni Di Napoli und Pietro Pato laden als „Tenöre4you“ am Sonntag, 12. Februar, um 18 Uhr alle zu einem Konzert in der evangelischen Kirche ein, die Freude am Singen haben.

Toni Di Napoli und Pietro Pato, einem großen Publikum bereits aus Fernsehauftritten in ARD, RBB und WDR bekannt, laden alle Besucherinnen und Besucher, die Freude am Singen haben, zu einem Konzert mit Liedern ein, die jeder kennt. Sie bieten am Sonntag, 12. Februar, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche ein Programm mit einer Mischung aus ausgelassener Fröhlichkeit und berührenden Melodien.

Als „Tenöre4you“ präsentieren sie in diesem Konzert Lieder in einer Pop-Klassik-Mischung mit Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Laut Ankündigung erwarten die Gäste „tolle Songs und eine elitäre Licht-Show mit den berühmtesten, legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie „You raise me up“, „Volare“, „My Way“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, „Let it be“, „Ave Maria“, „Phantom der Oper“ und viele mehr.

Die beiden Tenöre haben bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita und Alexandra Hofmann sowie dem Filmorchester Babelsberg zusammengearbeitet. Durch zahlreiche Show-Auftritte haben sie es zu deutschlandweiter Bekanntheit gebracht, heißt es weiter. Seit nun mehr als zehn Jahren entwickeln und präsentieren sie ihr „stilvolles Gala-Konzertprogramm“ in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die am 12. Februar aktuellen Corona-Schutzverordnungen zu beachten ist.

Karten sind im Vorverkauf zu 21 Euro in Ladbergen bei PBS-Stapel, Dorfstraße 16, sowie bei der Tourist-Information, Alte Schulstraße 1, erhältlich; in Lengerich beim Reisebüro Dittrich, Bahnhofstraße 44, und in Münster im WN-Ticketshop, Picassoplatz 3. An der Abendkasse kosten Karten 23 Euro. Eine Kartenbestellung ist auch unter

0 18 05/ 56 54 65 möglich.