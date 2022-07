Premiere geglückt – Fortsetzung folgt

Ladbergen

Die erste Auflage von „Ladbergen trifft sich“ war am Freitagabend ein Erfolg. Die nächste Gelegenheit, bei kühlen Getränken und Würstchen vom Grill an der Quaterbude in Ladbergens guter Stube miteinander ins Gespräch zu kommen, ist am 12. August.

Von Luca Pals