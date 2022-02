Programm begeistert Publikum

Musikfreunde in Ladbergen mussten coronabedingt längere Zeit auf den Genuss besonderer Konzerte verzichten. Am Samstagabend wagte das Organisationsteam der Kulturkirche St. Christophorus einen Neustart, der beim Publikum bestens ankam.

Neustart in der Kulturkirche St. Christophorus Ladbergen

Musikfreunde in Ladbergen mussten coronabedingt längere Zeit auf den Genuss besonderer Konzerte verzichten. Am Samstagabend wagte das Organisationsteam der Kulturkirche St. Christophorus einen Neustart. Alexander Fenker als Sprecher der Gruppe war sehr froh, wieder Gäste zu einer kulturellen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Die Frage, welche Art von Musik in einer Kirche zulässig ist, schien ihm angesichts anderer Probleme zweitrangig. „Das Talent zur Musik ist ein Geschenk unseres Schöpfers, und es ist schön, ihm etwas zurückgeben zu können“, stellte er fest.