Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs startet

Am Montag beginnt vor der 8. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die Anklage richtet sich gegen einen heute 31-jährigen Mann aus Osnabrück.

Vor dem Landgericht Münster beginnt am 24. Januar der Prozess gegen einen heute 31-jährigen Mann, dem vorgeworfen wird, im vergangenen Sommer einen Jungen auf dem Campingplatz an der Buddenkuhle schwer sexuell missbraucht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Ende Juli/Anfang August 2021 in drei Fällen auf dem Campingplatz an der Buddenkuhle beziehungsweise in dessen unmittelbarer Nähe einen elf Jahre alten Jungen schwer sexuell missbraucht zu haben. Des Weiteren wird ihm der Besitz eines kinderpornografischen und mehrerer jugendpornografischer Bilder vorgeworfen.

Wie unsere Zeitung berichtet hatte, war der bis dato nicht vorbestrafte Mann, der als Aushilfskoch eines Restaurants auf dem Campingplatz beschäftigt war, am 6. August auf der Anlage festgenommen worden. Der Elfjährige, an dem sich der Angeklagte vergangen haben soll, war zu jenem Zeitpunkt mit seinen Eltern auf dem Campingplatz im Urlaub und kurz vor der Tat allein dort unterwegs. Der Osnabrücker soll den Jungen angesprochen und mit ihm die Anlage verlassen haben. Etwas abseits des Geländes soll er dann sexuelle Handlungen an dem Jungen vorgenommen haben.

Urteil wird Anfang Februar erwartet

Zunächst waren die Ermittler von einer Tat ausgegangen. Wie Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt bei der Anklageerhebung Ende November indes berichtet hatte, hat der Junge nach der Festnahme des 31-Jährigen in Gesprächen mit einer Sozialarbeiterin seiner Schule und in einer sich anschließenden polizeilichen Vernehmung allerdings Angaben zu drei Taten gemacht.

Diese wie auch der Besitz kinder- und jugendpornografischer Bilder werden nun vor dem Landgericht verhandelt. Das Gericht hat dafür insgesamt drei Prozesstage angesetzt. Mit einer Urteilsverkündung ist demnach am 3. Februar zu rechnen.