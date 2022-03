Radwegebau nimmt Fahrt auf

Nein, in Sachen Radwegenetz ist die Gemeinde Ladbergen partout nicht optimal an ihre Nachbarkommunen angebunden. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Aber in zwei Fällen – dem Neubau eines Radwegs entlang der Saerbecker Straße sowie entlang der Kattenvenner Straße – geht es jetzt mit großen Schritten voran. Und ein weiteres Vorhaben – die Fortführung eines Radwegs am Telgter Damm – soll neu angeschoben werden.

Nein, in Sachen Radwegenetz ist die Gemeinde Ladbergen partout nicht optimal an ihre Nachbarkommunen angebunden. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Aber in zwei Fällen – dem Neubau eines Radwegs entlang der Saerbecker Straße sowie entlang der Kattenvenner Straße – geht es jetzt mit großen Schritten voran. Und ein weiteres Vorhaben – die Fortführung eines Radwegs am Telgter Damm – soll neu angeschoben werden.

Am ehesten Realität dürfte die Errichtung eines kombinierten Geh- und Radwegs entlang der Saerbecker Straße werden – zumindest der erste Bauabschnitt, der von der Grevener Straße bis zur Autobahnbrücke verläuft und damit unter anderem die Anwohner im Baugebiet „In der Laake“ besser anbindet. Zwar, sagt Bauamtsleiter Tim Lutterbei auf WN-Nachfrage, „ist die Tinte unter den Verträgen noch nicht trocken, aber es gibt eine mündliche Einigung mit den Anliegern in puncto Grunderwerb“. Wenngleich der Kreis Steinfurt das Bauvorhaben entlang der Saerbecker Straße verantwortet, ist das Bauamt der Gemeinde doch unterstützend tätig.

Und für den Kreis gab es jetzt ebenfalls gute Nachrichten. Wie die örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Andrea Stullich mitteilt, erhält der Kreis für das Vorhaben entlang der Kreisstraße 11 aus dem Förderprogramm „Nahmobilität 2022“ von Land und Bund eine Gesamtzuwendung in Höhe von 189 000 Euro. Damit, so Stullich, „stärkt die NRW-Koalition Fußgänger und Fahrradfahrer in Nordrhein-Westfalen. Denn im Nahverkehr muss Mobilität klug, aber auch alltagstauglich sein und gleichzeitig das Klima schützen.“

Läuft weiterhin alles nach Plan, geht Tim Lutterbei davon aus, dass das Bauvorhaben im kommenden Jahr Realität werden könnte. Ehe es zum Lückenschluss am Hafen kommt, dürften indes noch ein paar Jahre ins Land gehen. „Klar ist, dass das nicht vor dem Abschluss des Autobahn-Ausbaus der Fall sein wird“, hatte der Bauamtsleiter vor Monaten bereits gemutmaßt. Seine vorsichtige Prognose, „wenn es wirklich gut läuft“: 2025/2026.

Bis dahin möchte die Gemeinde Projekt Nummer zwei verwirklicht wissen. So soll auf einer Länge von etwa 1,6 Kilometern ein Radweg entlang der Kattenvenner Straße gebaut werden – von der Einmündung Auf Stieneckers bis zum Hölterweg möglichst entlang der südlichen Straßenseite. Aktuell befindet sich die Gemeinde in Verhandlungen bezüglich des entsprechenden Grunderwerbs – und sei laut Lutterbei „auf einem guten Weg“.

Für das Vorhaben kalkuliert die Gemeinde mit Gesamtkosten von rund 500 000 Euro, hofft aber auf eine entsprechende Förderung seitens des Landes oder Bundes von mindestens 80 Prozent. Sind die Gespräche in Sachen Grunderwerb abgeschlossen, werde ein entsprechender Förderantrag gestellt und die Politik sei am Zuge. Laufe auch bei diesem Vorhaben alles nach Plan, hält der Bauamtsleiter eine Realisierung „ab Sommer 2023 für realistisch“.

So schnell wird Projekt Nummer drei ganz sicher nicht Realität. Davon geht selbst Thomas Kötterheinrich nicht aus, der im Namen der SPD-Fraktion beantragte, beim Kreis Steinfurt einen Antrag auf Bau eines Radwegs parallel zum Telgter Damm zu prüfen – und zwar von der Kreisgrenze bis zum Abzweig Westerweg. „Wir sind uns im Klaren darüber, dass das innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre nichts wird. Aber wir wollen den Stein ins Rollen bringen“, so der Fraktionsvorsitzende.

Seine Partei hatte bereits 2015 eine Fortführung des Radwegs, der an der Kreisgrenze abrupt endet, beantragt, war damit aber gescheitert, weil unter anderem auf einen Parallelradweg durch Wiesen und Wälder verwiesen wurde, wie Kötterheinrich während der Haupt- und Finanzausschusssitzung am Donnerstag rekapitulierte. Es habe sich aber herausgestellt, so der SPD-Politiker, dass die Befestigung dieses Weges langfristig nicht möglich sei, da er auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werde. „Eine Nutzung durch Radfahrer ist kaum zumutbar“ und entlang des Telgter Damms komme es „häufig zu gefährlichen Situationen“.

Grundsätzlich schlossen sich dem Wunsch nach einem zusätzlichen Radweg Politiker aller Fraktionen an. Jens Tiemann (FDP) mahnte jedoch: „Das ist sicher wünschenswert“, aber man habe in puncto Radwege „schon einiges vor der Brust. Da ist es eine Frage der Priorisierung“. Ergo enthielt er sich der Stimme, während SPD, CDU und Grüne für einen Vorstoß beim Kreis stimmten.