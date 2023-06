Fehlende Rettungsschwimmer: Nun ist auch die Buddenkuhle dicht

Da hat in den vergangenen Tagen etliche Wasserratten hart getroffen: Das Baden in der Buddenkuhle ist aufgrund fehlender Rettungsschwimmer aktuell nicht gestattet – ein harter Schlag für den Ferienanlagen-Betreiber und viele Sonnenanbeter.

Konstant weit über 20 Grad, viel Sonne und dazu eine Abkühlung im Freibad oder Badesee: Klingt gut, ist in Ladbergen derzeit aber schlichtweg nicht möglich. Denn weder der Waldsee noch die Buddenkuhle sind in diesem Sommer (bisher) für die Öffentlichkeit geöffnet. Diese Erfahrung haben am vergangenen Wochenende scheinbar etliche enttäuschte Wasserratten machen müssen, die sich eigentlich auf einen entspannten Tag am See gefreut hatten.

Dass das Schwimmen im Waldsee den Gästen des Campingplatzes vorbehalten bleibt – und das auf eigene Gefahr –, ist nicht neu. Das ist seit knapp zehn Jahren so, seitdem die dort wachhabende DLRG Greven den Dienst quittiert hat. Dass in der Buddenkuhle, die an warmen Sommertagen für gewöhnlich hunderte Sonnenanbeter lockt, indes nicht geplantscht werden darf, ist neu – und wie Stina Klingbiel aus der Pressestelle der Regenbogen AG auf WN-Nachfrage einräumt, „äußerst unschön“. Schon allein aufgrund der wegbrechenden Einnahmen.

Händeringend nach Lösungen suchen

„Aber uns sind die Hände gebunden. Uns fehlen Rettungsschwimmer, die die Badeaufsicht gewährleisten“, schiebt die Pressesprecherin hinterher und betont, „händeringend nach einer Lösung zu suchen“. Ob die in den nächsten Wochen von Erfolg gekrönt sein wird? Stina Klingbiel wirbt: „Rettungsschwimmer, die sich für den Job an der Buddenkuhle interessieren, sollen sich herzlich gerne bei uns melden.“ Die entsprechende Email-Adresse: p.widereck@regenbogen.ag

Solange wird nicht nur ein großes Schild am Strand darauf hinweisen, dass die „Badestelle geschlossen“ ist. Auf der Homepage der Ferienanlage heißt es dazu: „Da uns die Sicherheit unserer Gäste sehr am Herzen liegt, sind wir aktuell händeringend auf der Suche nach einer Badeaufsicht. Leider müssen wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ohne eine Badeaufsicht den Badesee vorübergehend geschlossen halten.“ Heißt, auch Gäste der Regenbogen-Ferienanlage dürfen den rund neun Hektar großen Natursee derzeit nicht nutzen. Das ist anders als am Waldsee.

Waldsee-Öffnung steht in den Sternen

Apropos: Auch Pächter Ulrich Haarlammert erklärt, dass er am Waldsee gerne wieder zum öffentlichen Badebetrieb zurückkehren würde. Im vergangenen Jahr hatte das Thema erneut die Politik erreicht. Da hatte es geheißen, Vertreter der DLRG Greven und Pächter wären nach einem Treffen überein gekommen, dass sich die maroden Gebäude wieder in einen Zustand versetzen ließen, der einen Badebetrieb möglich macht. Vor einem Jahr hatte man das Jahr 2024 als realistischen Zielkorridor benannt.

Was seither passiert ist? „Es gibt nichts Neues“, sagt Ulrich Haarlammert auf WN-Nachfrage kurz und knapp. Und macht mit folgender Aussage aber doch deutlich, woran es nicht nur an der Buddenkuhle, sondern auch drei Kilometer nord-östlich krankt: „Wenn Sie mir vier Rettungsschwimmer schicken, mach' ich morgen wieder auf.“