Rikscha-Flotte startet in die neue Saison

Seit September vergangenen Jahres gibt es die Rikscha-Flotte der Gemeinde. In einer Garage bei Buddemeier sind die zwei Transporträder stationiert, die dank einiger engagierter Fahrer schon so manchen Gast durch das Heidedorf chauffiert haben. In der kalten Jahreszeit ruhte das Projekt, nun soll es wieder angeschoben werden.

„Das Rad muss wieder gedreht werden“, sagte Mechthild Teigeler, Leiterin des Seniorentreffs und – ebenso wie weitere elf Ehrenamtliche – Rikscha-Fahrerin. Buchstäblich in Fahrt kommen wird es nun. So waren die Piloten jetzt zu einem Stammtisch zusammengekommen und hatten Heino Knuf dazu eingeladen. Der Lengericher ist einer der maßgeblichen Initiatoren der Rikscha-Flotte in der Nachbarstadt und berichtete den hiesigen Radlern von den Erfahrungen der Gemeinschaft und hatte nebenbei auch noch den ein oder anderen Tipp parat.

„Ein gutes Netzwerk ist wichtig.“ In diesem Punkt waren sich Heino Knuf und Mechthild Teigeler einig. „Es soll ein regelmäßiger Austausch werden“, fügte Teigeler hinzu und lobte die Lengericher Rikschafahrer als „sehr aktive Gruppe“ für deren großen Einfallsreichtum und Energie, mit der sie das Projekt in der Nachbarkommune vorantreiben.

Von Lengerichern lernen

„Wir leben vom Austausch mit anderen Gruppen“, betonte auch Heino Knuf. Die Lengericher Rikscha-Gruppe – sie verfügt übrigens über 30 Fahrer – entstand aus dem Heimatverein heraus und hat sich der Organisation „Radeln ohne Alter“ angeschlossen. Ein Schritt, zu dem Knuf auch den Ladbergern geraten hat, um „geballtes Wissen“ rund um das Projekt abrufen zu können, wie er meinte.

Mit den Aktivitäten in Lengerich beeindruckte Heino Knuf sichtlich. So wurden für die Rikscha-Touren innerhalb von neun Monaten über tausend Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet, auf über 5000 Kilometern wurden mehr als 800 Passagiere zu ihren Lieblingsplätzen, zu Veranstaltungen oder auch einfach mal durch die Fußgängerzone gefahren.

„Es war unheimlich informativ“, freute sich Mechthild Teigeler nach dem Treff. „Wir haben jetzt Hausaufgaben, die wir abarbeiten werden“, führte sie fort. „Aber nette Hausaufgaben.“ Dazu gehört beispielsweise, sich mit dem Einrichten eines digitalen Kalenders für die Rikscha-Fahrer zu beschäftigen. Und dafür gibt es auch schon einen konkreten Termin: Im Rahmen des nächsten Rikscha-Stammtisches am Mittwoch, 15. März, um 13 bei Buddemeier, wollen sich die Piloten um die Installation einer entsprechenden App bemühen, mit der Piloten dann eigenständig Termine eintragen und die Räder für die jeweilige Zeit blocken können. Zudem ist ein Flyer in Planung, um sich und das ehrenamtliche Projekt vor Ort noch bekannter zu machen.

Weitere Piloten gesucht

Nun soll es also wieder in die Vollen gehen. Wer sich für die Rikscha-Flotte interessiert, sei es, weil er oder sie eine Fahrt buchen oder eben selbst als ehrenamtlicher Fahrer in die Pedale treten möchte: Bei Manfred Höse, 0178/2652400, gibt es weitere Informationen. Wichtig ist Mechthild Teigeler darüber hinaus zu betonen, dass ein Ausflug per Rikscha eben nicht nur für Senioren möglich ist, sondern vielmehr für alle, die nicht mehr Fahrradfahren können.

Nun werden sich also auch im Heidedorf bald wieder die Räder drehen, man die schmucken Rikschas durch den Ort fahren sehen. Übrigens: Warme Wolldecken und sogar Fußsäcke, damit es den Gästen nicht zu kalt ist, sind vorhanden. Zudem wird sich die Gruppe am Klimatag der Gemeinde am Samstag, 22. April, mit einer Aktion beteiligen.