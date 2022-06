Risse sind „sehr bedenklich“

„Wir haben Bewegung im Gebäude.“ Klingt geradezu charmant. Ist aber eher besorgniserregend, was der Bausachverständige Ansgar Rosengarten während der Ratssitzung in puncto Feuerwehrgerätehaus berichtet. Rund 20 massive Risse hat er im gesamten Gebäude gezählt und über die Monate beobachtet, wie die Risse mal schmaler, mal breiter werden.

Gutachter liefert erste Erkenntnisse zu Schäden am Feuerwehrgerätehaus

Etwas viel Unkraut, aber ansonsten scheint mit dem Feuerwehrgerätehaus von außen alles in Ordnung zu sein: Im Inneren allerdings befinden sich Setzrisse in einer Dimension, die der Bausachverständige als „sehr bedenklich“ einstuft.

Nein, man müsse wahrlich kein Bauexperte sein, um beim Rundgang durch das Feuerwehrgerätehaus festzustellen, dass da etwas im Argen liege, sagt Ansgar Rosengarten auf WN-Nachfrage am Freitagvormittag. Am Abend zuvor hatte der Bausachverständige aus Bad Laer den Ratsmitgliedern Rede und Antwort gestanden. Es ging um die Schäden an dem gerade mal 13 Jahre alten Gebäude, die Politik und Verwaltung im vergangenen Jahr auf den Plan gerufen hatten (WN berichteten). Und die hat der Experte als „sehr bedenklich“ einstuft.