Schere, Stein, Papier am Afrouper 

Schnick-schnack-schnuck: 32 Ladbergerinnen und Ladberger stiegen am Freitagabend bei "Ladbergen trifft sich" in den Ring - das neue Format lockte wieder viele Interessierte an.

Schere, Stein oder Papier? Wer dreimal gewinnt, kommt eine Runde weiter - die Regeln vom Pausenhofspiel Schnick-schnack-schnuck sind den Meisten an diesem Abend bekannt, einige aber haben sich so noch nie duelliert. Macht nichts: Bei „Ladbergen trifft sich“geht es nicht um die Weltmeisterschaft, es geht um etwas viel Wichtigeres: Jux und Dollerei und ein zusätzliches Angebot beim fröhlichen Zusammenkommen am Afrouper.

Und so fanden sich am Freitagabend bei schönstem Wetter und mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages wieder 32 Frauen und Männer zusammen, die sich unter dem Kommando von Ehrenamtler Reinhold Kemper duellierten und dabei nichts schenkten: So mancher Zweikampf war durchaus ambitioniert, einigen musste im Vorfeld die Regeln erklärt werden - diese sind bekanntlich nicht allzu allumfassend.

Erdbeerbowle lockt zur Erfrischung

Kemper, dem die Moderation „sehr viel Freude“ bereitet hat, spricht nicht grundlos davon, dass der Wettbewerb - ausgetragen im K.o.-System - durchaus Wiederholungsbedarf hat und die monatliche Runde zwischen Dorfladen und Quaterbude aufgelockert hat.

Ob die erstmals angebotene Erdbeerbowle aus frischen Früchten der Grund war, warum am Ende drei Frauen den Sieger (oder in diesem Fall die Siegerin) unter sich ausgemacht hat, ist nicht überliefert. Klar ist: Das Podest der ersten drei Plätze war fest in Frauen-Hand. Den ersten Platz erreichte Elisabeth Lübke, im Finale bezwang sie Bernarde Leimkühler. Dritte wurde Ilse Nowak - sie alle konnten sich über Präsentkörbe aus dem Ladberger Dorfladen freuen.

Die Sieger im Schnick-Schnack-Schnuck-Turnier: Elisabeth Lübke, Ilse Nowak und Bernarde Leimkühler. Foto: Ladbergen trifft sich

Die Veranstaltung am Freitagabend war die zweite ihrer Art. Rückblick: Erst im vergangenen Jahr waren die Ehrenamtler vom Dorfladen und der Marketinginitiative "nu män tou" mit der Idee an den Start gegangen, dass sich in lockerer Runde Ur-Ladberger und Neuzugezogene kennenlernen können und weitere Freundschaften entstehen. Dass, so Kemper, habe auch am Freitag wieder funktioniert. Gleichwohl sprechen die Verantwortlichen davon, dass die vergangenen Termine "schon einmal besser besucht" gewesen waren - ein Grund könnte am Tag gelegen haben: Der Freitagabend eines langen Pfingstwochenendes lockt bekanntlich auch zu so mancher Alternative.

Dennoch ist die Hoffnung groß: Dass sich die Veranstaltungsreihe von "Ladbergen trifft sich" weiter im Ortsgeschehen etablieren wird, da sind sich alle Verantwortlichen einig, der nächste Termin können sich Interessierte für den 25. August ab 18 Uhr notieren.