Schnee bremst Müllsammler aus

„Ich habe lange überlegt“, sagte Torsten Buller am Samstagmorgen. An jenem Vormittag wollten eigentlich zahlreiche Helfer zur Müllsammelaktion zusammenkommen. Doch der Blick auf die nicht schmelzen wollende Schneedecke auf den Büschen und an den Straßenrändern hatte seine Entscheidung bestätigt, den diesjährigen Frühjahrsputz der Gemeinde, an dem sich jedes Mal etliche örtliche Vereinigungen beteiligen, kurzfristig abzusagen. Etwa eine Stunde vorher hatte er sich dazu durchgerungen und auf unterschiedlichsten Wegen nahezu alle Teilnehmer rechtzeitig erreichen können.

Er habe eigentlich gehofft, dass die Schneeschmelze über Nacht einsetze. Doch bei unter einem Grad minus, so der Bürgermeister, sei das am frühen Morgen nicht mehr zu erwarten gewesen. „Die Wege sind zum Teil zu glatt“, meinte auch Regina Storck vom Jugendzentrum, das sich ebenfalls mit einigen jungen Leuten zur Teilnahme angemeldet hatte. Das Risiko, dass sich jemand verletzen könnte, habe man nicht eingehen wollen.

Wichtig für Umwelt und Gemeinschaftsgefühl

Schade ist die Absage nicht nur wegen des nun liegengebliebenen Mülls, sondern auch aus dem mitmenschlichen Aspekt, befand der Bürgermeister und betonte: „Die Aktion ist für das Gemeinschaftsgefühl und für den Umweltschutz gleichermaßen wichtig.“

Den Frühjahrsputz auf ein späteres Datum in den kommenden Wochen zu verschieben, sei schwierig, schätzte Buller, da die Terminkalender der meisten Helfer „wohl knall voll“ seien.

Gleichwohl waren einige engagierte Bürger schon im Vorfeld der Müllsammelaktion fleißig gewesen und brachten ihre vollen Müllbeutel am Samstag zur Sammelstelle am Bauhof. Doch wenn im Kipper nach einer Sammelaktion sonst meist etwa sechs Kubikmeter Abfall landen, wie Matthias Hölscher vom Bauhof berichtete, waren es dieses Mal eben nur einige wenige Säcke.

Müllsammelaktion hin oder her: Das Team des Bauhofs entsorgt während der Arbeit im Dorf ständig weggeworfene Dinge. Neben dem typischen Abfall wie Leergut, Masken oder auch Verpackungen von Lebensmitteln und vom Imbiss, die in den Grünstreifen entlang der Straßen liegen, sind in Gräben auch schon mal Autoreifen zu entdecken. „Das müsste ja alles nicht sein“, ärgert sich Bauhof-Mitarbeiter Peter Schirmbeck. Denn gegen ein kleines Entgelt nehmen Entsorgungsfirmen auch Altreifen entgegen. Abfallbehälter für den kleinen Müll gibt es etliche im Gemeindegebiet. Umso glücklicher sind Schirmbeck und Hölscher, dass es die Müllsammelaktion gibt. Und die werde, so die Erfahrung beider, „sonst immer gut angenommen“.